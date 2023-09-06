Закохані влаштували імпровізоване весілля у лікарні за декілька днів до смерті нареченого (фото)

Жінка перетворила онкологічне відділення лікарні на імпровізоване місце проведення весілля після того, як їй сказали, що її коханому залишилося жити декілька днів.

Про це пише StokeonTrentLive.

32-річна Голлі Лав познайомилася з 34-річним Мартіном, коли вони обоє працювали на заводі. Вони по вуха закохалися одне в одного і планували одружитися.

Але їм довелося відкласти весілля після того, як 2019 року у Мартіна діагностували меланому. Пара планувала, що Мартін візьме участь у клінічних випробуваннях, але нещодавно лікарі повідомили, що йому залишилося жити декілька днів.

Весілля Голлі та Мартіна / Фото: stokesentinel.co.uk

Перед смертю коханого Голлі купила дві каблучки та білу спідницю для їхньої церемонії. Палата в онкологічному відділенні університетської лікарні швидко перетворилася на імпровізоване місце проведення весілля.

Згадуючи про цю гірко-солодку подію, Голлі сказала: "Мені хочеться плакати, це було так щасливо. Я почувалася такою гордою, коли заходила з ним. Він увесь час усміхався і казав, що кохає мене. Ніщо ніколи не перевершить це. Це був особливий день у світі".

Весілля Голлі та Мартіна / Фото: stokesentinel.co.uk

Чоловік помер 22 серпня. У нього залишилася дружина та двоє їхніх дітей – 11-річна Імоджен та 7-річний Елайджа.

Весілля Голлі та Мартіна / Фото: stokesentinel.co.uk

Голлі з любов'ю згадувала свого покійного чоловіка і сказала: "Він був зухвалим і кумедним. Його зухвале обличчя було просто сміхом. Ми просто ніби зійшлися. Він любив дітей. Він робив усе, він їх дуже любив. Він завжди знав, що їм сказати".

Нагадаємо, 83-річна бабуся вперше зізналася, чому кинула свого 37-річного чоловіка. Вони були разом протягом чотирьох років.

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