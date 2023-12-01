Закохані вперше поцілувалися на своєму весіллі: як це вплинуло на їхні стосунки (фото)

Пара розповіла, що чекала на день весілля, щоб вперше поцілуватися, і зізналася, що це було трохи "ніяково".

Про це пише Daily Star.

22-річна Сара та її 23-річний партнер Вейн Патрікін вирішили дочекатися свого важливого дня, щоб поділитися своїм першим поцілунком після зустрічі у християнському таборі. Вони сказали, що це був "важкий" та "незручний" досвід, але вони не шкодують про очікування.

Пара також вважала за краще утриматися від сексу до весілля з релігійних міркувань. І їм вдалося протистояти спокусі аж до весілля у липні 2019 року, після двох років знайомства.

Сара та Вейн Патрікіни / Фото: SWNS

Їхній перший поцілунок біля вівтаря був трохи незручним, оскільки вони не знали, що робити. Однак Сара та Вейн вважають, що очікування допомогло їм зблизитися, дізнавшись про фізичну сторону їхніх стосунків. Зараз у пари є п'ятимісячна донька Еддісон, і вони кажуть, що їхній шлюб "здоровіший, ніж будь-коли".

Сара, домогосподарка з Рексбурга, штат Айдахо, США, пояснила: "Ми вирішили не цілуватися, бо не хотіли ставити себе у таку ситуацію. Поцілунки можуть призвести до інших речей. На весіллі ми дозволили собі перший поцілунок. Ми не знали, що робимо. Наш перший поцілунок тривав лише декілька секунд. Ми одружилися, і це було якось ніяково. Потрібен був деякий час, щоб пристосуватися до шлюбу. Тепер це приносить задоволення".

Вейн додав: "Сара хотіла, щоб перший поцілунок стався у день весілля. Я сказав: "Якщо ти цього хочеш, я зроблю це". Я хотів довести їй своє кохання. Було неймовірно приємно, що перший поцілунок був у день весілля – було чого прагнути".

Сара та Вейн Патрікіни / Фото: SWNS

Пара познайомилася у християнському таборі, коли їм було 16 та 17 років, і поступово потоваришувала. Сара пригадала: "Я вже бачила його фотографію на Facebook. Я подумала, що він дуже милий. Наприкінці табору я написала йому листа, в якому сказала: "Вибач, якщо тебе відволік мій флірт", і він запросив мене на побачення. Наші батьки хотіли, щоб ми насамперед потоваришували".

Вони провели рік як друзі, перш ніж почали зустрічатись у червні 2018 року. Сара сказала: "Нас обох виховували, щоб зберегти себе для шлюбу. Ми поважали одне одного, щоб чекати".

На їхніх побаченнях часто був присутній один із їхніх братів і сестер, і Сара пояснила: "Це було схоже на те, щоб нас супроводжували, щоб нести цю відповідальність. Ми проводили багато часу разом у групі".

Сара та Вейн Патрікіни / Фото: SWNS

Вейн освідчився Сарі у лютому 2019 року, запитавши дозволу її батьків. Вони продовжували чекати на день весілля, щоб поділитися своїм першим поцілунком. "Ми трималися за руки і обіймалися", - сказала Сара. "Ми почали обійматися на дивані, коли були заручені. Були часи, коли ми мали можливість чимось зайнятися. Це потребувало великого самоконтролю. Це особливість мислення. Мені потрібно було бути логічною у своєму мисленні – якби ми стали фізичними, це завадило б моєму логічному мисленню, це лише я. Секс – це святе. Чекати два роки — це змушує мене пишатися нами, це досягнення".

Сара та Вейн Патрікіни / Фото: SWNS

Пара разом працювала над своїм сексуальним життям і одразу почала намагатися завести дітей. Після трьох років спроб зачати дитину Сара завагітніла у жовтні 2022 року, а у червні 2023 року у пари народилася дочка. Подружжя не проти, якщо їхня маленька дівчинка поцілується перед весіллям, але хотіли б, щоб вона зберегла себе.

"Секс - це не просто розвага та ігри", - сказала Сара. "Мене виховали, що секс поза шлюбом спричиняє більше проблем через порівняння себе".

Тепер пара каже, що їхній шлюб та сексуальне життя, є "чарівним". "Наш шлюб — найздоровіший із усіх, що будь-коли були", — зазначила жінка. "Я б нічого не змінювала".

Нагадаємо, в Індії пара одружилася у вагоні потяга. Вірусне відео демонструє, що для весілля не обов'язково потрібні розкішні готелі або великі банкетні зали.

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