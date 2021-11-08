Закопані гроші СРСР: у Росії знайшли "цвинтар" радянських банкнот

Пачки радянських рублів розкидані по поверхні землі на околицях колишніх ракетних шахт.

У Володимирській області Росії, у старій ракетній шахті знайшли "поховання" радянських грошей.

Про це розповіла блогер Lana Sator.

Після розвалу СРСР у Росії залишилася колосальна кількість грошової маси, що вийшла з обігу. Утилізувати її було дорого. Спалювання — це складне технічне завдання, яке потребує великих трудовитрат, адже купюри погано горять і дуже токсичні. Переробка була дуже дорогим процесом.

Тому тонни купюр, що втратили цінність, ховали на території покинутих ракетних шахт. Такі набиті радянськими грошима шахти є у Костромській, Іванівській, Ярославській областях РФ.

"Шахт було багато, але грошей — ще більше. Досі ці могильники розташовані далеко від будь-якої цивілізації і являють собою болота, де з смердючого бруду буквально спливають мішки радянських грошей — пачки, що добряче зітліли за три десятиліття, але все ще помітних номіналів", — розповіла блогерка.

Вона опублікувала фото, на яких видно, як пачки радянських рублів розкидані по поверхні землі на околицях колишніх ракетних шахт.

"Кладовище" радянських банкнот в Росії (7 фото)

Раніше повідомлялося, як 1992 року з України вивели до Москви 90 млрд рублів і наші громадяни втратили свої вклади в Ощадбанку СРСР.

Нагадаємо, що у Молдові знайшли "Волгу" з мізерним пробігом, яка 38 років простояла в гаражі.

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