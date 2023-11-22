"Залежна" дівчина випиває щодня по два літри газованки: як це вплинуло на її організм (відео)

Любителька газованих напоїв збентежила людей, розповівши, що щодня випиває два літри, і стверджує, що її трясе і кидає в піт без улюбленого напою.

Користувачка TikTok Наташа безнадійно звикла до Pepsi Max. Це перший напій, який вона вживає вранці. Його вона п'є майже так само, як "дихає киснем".

За словами дівчини, вона навіть страждає на фізичні побічні ефекти, коли не приймає дозу пепсі, і їй стає дуже кепсько, якщо вона проведе без ковтка всього 24 години.

У кліпі, який зібрав понад 1,3 мільйона переглядів, 20-річна дівчина розповіла, що на той час, коли вона пішла до шостого класу, вона вже звикла до безалкогольного напою, приносячи з собою чотири літри рідини без цукру.

"Коли я навчалася у шостому класі, я займалася цим, і люди думали, що я така дивна. Я приносила на заняття дволітрову пляшку пепсі і просто пила. Не було жодного дня, щоб я ходила до школи без пляшки Pepsi Max. Якщо ніхто не купує цей напій – я мертва".

Висловлюючи свою вічну любов до напою, Наташа поділилася: "Я випиваю не менше двох літрів щодня протягом двох років. Я не жартую і не перебільшую. Якщо ти знаєш мене в реальному житті, то знай, що це правда. Я ще навіть не сходила до туалету, але п'ю склянку. Я п'ю так, ніби дихаю киснем - огидно. Мене трясе та я пітнію… У мене з'являється дуже сильна мігрень, якщо я не вип'ю пепсі протягом 24 годин. Це має бути тривожним дзвінком, але це не так".

Нагадаємо, дівчата кидають своїх бойфрендів, випробувавши теорію "апельсинової шкірки". Це "розплющує" їм очі.

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