Залежна від хірургії модель з "найтовстішою вагіною у світі" збільшила сідниці до 147 см – фото, відео

На свою зовнішність вона витратила 100 000 доларів.

Залежна від хірургії модель, яка стверджує, що в неї "найтовстіша вагіна у світі", похизувалася "новими" 147-сантиметровими сідницями.

26-річна мексиканка Марія Магдалина добре відома своєю сильно зміненою зовнішністю після того, як витратила 100 000 доларів на різні пластичні операції, зокрема бразильську підтяжку сідниць, пластику грудей, ін'єкції губ, вініри, пластику носа і навіть брів.

Марія Магдалина / Фото: instagram.com/1800leavemaryalone

Тепер дівчина знову з'явилася в Instagram, щоб виставити напоказ свої нові сідниці. Вона розмістила в Мережі відверте відео, де тверкує.

Цікаво, що блогерка вимкнула можливість коментувати цю публікацію. Ймовірно, через критику користувачів.

Модель мексиканського походження, яка живе в Торонто, Канада, стверджує, що має найтовстішу вагіну у світі, і протягом останніх декількох років вона робила процедури, щоб досягти бажаного виду "надувної ляльки".

Раніше цього року вона показала своїм підписникам, що один із грудних імплантатів луснув. Після цього вона заявила, що "повертається до природного вигляду".

Нагадаємо, дві жінки привселюдно намагалися спокусити чоловіка, який збирався одружитися з їхньою сестрою. Одна з них потверкувала, сидячи на нареченому. Якщо він збудиться – весілля скасовується.

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