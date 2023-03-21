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Залежна від пластики модель шокувала, як луснув її величезний грудний імплант (фото, відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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3491
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Залежна від пластики модель шокувала, як луснув її величезний грудний імплант (фото, відео)

Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Тепер блогерка хоче повернути свою природну красу.

Модель мексиканського походження Марія Магдалина – одна з жінок у світі, яка зробила найбільшу кількість пластичних операцій.

Зірка Мережі, справжнє ім'я якої Деніз, збільшила до величезного розміру груди та сідниці.

© instagram.com/marysebastianpickles
Фото: instagram.com/marysebastianpickles
© instagram.com/marysebastianpickles
Фото: instagram.com/marysebastianpickles
© instagram.com/marysebastianpickles
Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Також Мері вдалася до підтяжки брів, ліпосакції, множинних операцій на носі та навіть лабіопластики - пластика статевих губ.

© instagram.com/marysebastianpickles
Фото: instagram.com/marysebastianpickles
© instagram.com/marysebastianpickles
Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Блогерка визнає, що залежна від хірургії. Тепер на неї чекає ще низка операцій, оскільки вона хоче повернути природну красу.

А все почалося з того, як один із її грудних імплантатів луснув.

Відповідними фото вона поділилася у своєму Instagram.

© instagram.com/kingsebastianpickles
Фото: instagram.com/kingsebastianpickles

Після інциденту Мері зменшила груди. Вона зізналася, що зараз почувається набагато ліпше.

"Моя спина почувається приголомшливо. Одяг сидить нереально, і коли я розмовляю з людьми, вони не просто витріщаються на мої груди. Моя мета —пом'якшити вигляд настільки, щоб, коли я розмовлятиму, люди бачили мене, а не мої операції", - поділилася вона.

© instagram.com/1800leavemaryalone
Фото: instagram.com/1800leavemaryalone

Тож далі Магдалина збирається розчинити філери у губах та щоках. Також модель хоче зменшити сідниці.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

30-річна дівчина визнала, що її небезпечна пристрасть до пластичної хірургії майже вбила її, а також розорила її фінансово.

Так, колишня стриптизерка стала відомою 2018 року після того, як пройшла незаконну процедуру зі створення "найтовстішої вагіни у світі". Попри те, що операція принесла їй місце у Книзі рекордів, вона ледь не вбила її.

"Я ледь не померла під час процедури. Мені довелося зробити два переливання крові. Лікар сказав, що я втрачаю так багато крові і сильно блідну. Він думав, що я помру", - передає слова блогерки dailymail.co.uk.

Нагадаємо, українка Анастасія Покрещук похвалилася "найбільшими у світі вилицями". Вона зазначила, що попри критику, їй подобається її зовнішній вигляд.

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Дата публікації
Перегляди
3491
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