Залежна від пластики модель шокувала, як луснув її величезний грудний імплант (фото, відео)

Тепер блогерка хоче повернути свою природну красу.
Модель мексиканського походження Марія Магдалина – одна з жінок у світі, яка зробила найбільшу кількість пластичних операцій.
Зірка Мережі, справжнє ім'я якої Деніз, збільшила до величезного розміру груди та сідниці.
Також Мері вдалася до підтяжки брів, ліпосакції, множинних операцій на носі та навіть лабіопластики - пластика статевих губ.
Блогерка визнає, що залежна від хірургії. Тепер на неї чекає ще низка операцій, оскільки вона хоче повернути природну красу.
А все почалося з того, як один із її грудних імплантатів луснув.
Відповідними фото вона поділилася у своєму Instagram.
Після інциденту Мері зменшила груди. Вона зізналася, що зараз почувається набагато ліпше.
"Моя спина почувається приголомшливо. Одяг сидить нереально, і коли я розмовляю з людьми, вони не просто витріщаються на мої груди. Моя мета —пом'якшити вигляд настільки, щоб, коли я розмовлятиму, люди бачили мене, а не мої операції", - поділилася вона.
Тож далі Магдалина збирається розчинити філери у губах та щоках. Також модель хоче зменшити сідниці.
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30-річна дівчина визнала, що її небезпечна пристрасть до пластичної хірургії майже вбила її, а також розорила її фінансово.
Так, колишня стриптизерка стала відомою 2018 року після того, як пройшла незаконну процедуру зі створення "найтовстішої вагіни у світі". Попри те, що операція принесла їй місце у Книзі рекордів, вона ледь не вбила її.
"Я ледь не померла під час процедури. Мені довелося зробити два переливання крові. Лікар сказав, що я втрачаю так багато крові і сильно блідну. Він думав, що я помру", - передає слова блогерки dailymail.co.uk.
Нагадаємо, українка Анастасія Покрещук похвалилася "найбільшими у світі вилицями". Вона зазначила, що попри критику, їй подобається її зовнішній вигляд.
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