Залежна від їжі 136-кілограмова жінка вразила схудненням, але отримала нову залежність (фото)

Багатодітна мама позбулася звички переїдати і втратила 20% ваги, однак у неї стався неочікуваний побічний ефект.

У США мама трьох дітей Вітні Пеппер важила 136 кг, перш ніж відмовитися від звички переїдати. Однак після неймовірного схуднення залежність жінки перейшла на дещо дорожче.

Про це повідомляє Daily Star.

32-річна косметологиня, що страждала на ожиріння, позбулася своєї харчової залежності, однак перенесла її на нав’язливі покупки одягу. Таким чином Вітні витратила приголомшливі 2000 дол. за два місяці.

Найбільша вага Пеппер становила 136 кг. Жінка регулярно споживала їжу на винос і страви з цукром.

Але в жовтні 2021 року мама трьох дітей твердо вирішила, що з неї досить, після того як її колись мішкуватий зручний одяг почав обтягувати.

Фото: Вітні Пеппер

Вітні позбулася звички переїдати і втратила 20% ваги, однак у неї стався неочікуваний побічний ефект. Жінка розповіла, що "переносить" одну залежність на іншу, і компульсивно почала робити покупки.

"Я певний час відчувала залежність від такого перенесення, поки не зрозуміла, що роблю. За два місяці я витратила близько 2000 доларів на одяг, взуття та аксесуари. Я продала свій старий одяг, який мені не підходив, і пожертвувала б інший", – поділилася косметологиня.

Фото: Вітні Пеппер

Вітні схудла на 27 кг, дотримуючись дієти з низьким вмістом вуглеводів. Вона також у квітні 2022 року пройшла процедуру, під час якої жінці видалили 80% шлунку.

"Я схудла на 60 фунтів за шість місяців, просто вживаючи продукти з низьким вмістом вуглеводів, і на той момент я довела собі, що я в цьому надовго. Я знала, що якщо я продовжу йти цим шляхом, у мене виникнуть серйозніші проблеми. Мені видалили шлунок, щоб контролювати порції", – розповіла Пеппер.

Після операції вона схудла ще на 6 кг і почала тренуватися п’ять днів на тиждень.

"Я їла все, що містить білки, багато курки-гриль, риби, креветок і біфштексів. Багато зелених овочів і протеїнових коктейлів протягом дня. Я повністю втратила всю вагу, яку хотіла, тепер я тренуюся, щоб підтримувати втрату ваги", – розповіла Вітні.

До схуднення вона носила розмір XXXL і розмір штанів від 24 до 26 (за мірками США). Тепер у жінки американський розмір штанів два, а на верх вона одягає щось між дуже маленьким і просто маленьким.

Фото: Вітні Пеппер

Хоча Вітні відчуває непереборне бажання скинути вагу, у неї все ще бувають дні, коли їй не вистачає сили духу.

"У деякі дні ви прокидаєтеся, і у вас немає цього вогню щодо втрати ваги. Якщо ви будете дотримуватися цього досить довго і робити знімки раз на тиждень, вам буде на що озиратися, оскільки ваги не відображають вашої важкої праці", – зазначила Пеппер.

Нагадаємо, аби швидко схуднути без дієт, жителька Великої Британії зважилася на дешеву операцію в Туреччині зі зменшення шлунка. Згодом у жінки виявили складну інфекцію, яка перетворила внутрішні органи на "бетон".

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