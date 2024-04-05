Залишалося жити два місяці: жінка, яка важила понад 330 кг, приголомшила схудненням (фото)

Жінка, яка колись страждала на патологічне ожиріння, розповіла, як вона втратила половину своєї ваги після того, як лікарі пророкували їй лише два місяці життя.

Про це пише Daily Star.

За зросту всього 1,5 метра і вазі 331 кг, вага Ніккі Агуайо буквально розчавлювала її зсередини.

2022 року серце Ніккі почало відмовляти. Її терміново відвезли до лікарні і підключили до кисню. Лікарі дали їй невтішний прогноз: жити їй залишилося всього декілька місяців.

Ніккі Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

"Мені сказали, що я не доживу до грудня 2023 року", - пригадала мешканка Арізони, США, яка працює диспетчеркою. "Для мене, матері-одиначки, думка про те, що я залишу своїх двох доньок, була нестерпною. Саме цей материнський інстинкт у поєднанні з іскрою надії запалив мою волю боротися за своє життя".

Ніккі Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Від дитинства у Ніккі були складні стосунки з їжею. "Люди часто мають що сказати, думаючи, що знають, чому хтось може мати зайву вагу, називаючи нас ледачими або припускаючи, що ми лише й робимо, що сидимо і жуємо нездорову їжу", - каже вона. "Звичайно, деякі стереотипи мають зерно правди, але це не вся історія. Часто за лаштунками відбувається багато ментальних та емоційних речей, які люди не бачать. Протягом свого життя я пережила низку травматичних подій. Всі ці травми змусили мене шукати розради в їжі. Проблема харчової залежності, на відміну від інших залежностей, полягає в тому, що спокуса підстерігає майже на кожному кроці, від мереж фастфудів до цілодобових магазинів, що перетворює боротьбу з нею на постійну битву".

Ніккі Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Протягом останнього року Ніккі наполегливо працювала над тим, щоб змінити своє ставлення до їжі. Вона навчилася розпізнавати і протистояти бажанню отримати непотрібну другу порцію, а також нормально ставитися до того, що вона не почувається голодною.

Численні зміни в способі життя призвели до того, що вона втратила понад 152 кг.

"Я уникаю операцій та медичних втручань, обравши більш природний шлях", - каже вона. "У моєму щоденному раціоні два протеїнових коктейлі, доповнені фруктами, зеленню, колагеном і еліксиром. Це допомогло моєму загальному здоров'ю і навіть допомогло моєму волоссю рости. Попри те, що я вживаю ці продукти, я не обмежую себе у задоволенні звичайною їжею. Я твердо вірю в те, що поміркованість краще за обмеження. Говорити собі, що я не можу чогось з'їсти, лише посилює бажання, тому замість цього я зосереджуюся на контролі порцій, що стало для мене переломним моментом. Стрес все ще дається взнаки, і в такі моменти я відчуваю труднощі з вибором їжі. Життя було схоже на американські гірки. Були дні, коли я просто не могла багато їсти і в підсумку жила на протеїнових батончиках".

Ніккі Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Ніккі каже, що не існує "чарівного рецепту", як позбутися зайвих кілограмів, і визнає, що її вага "коливалася" відтоді, як вона почала намагатися схуднути. Однак, за її словами, вона багато чому навчилася, пробуючи різні способи схуднення, такі як голодування або скорочення вуглеводів.

"Хоча потурання солодощам, таким як пончики та тістечка є спокусливим, важливо надавати пріоритет більш здоровому вибору, наприклад, фруктам, білкам та овочам", - каже вона. "Я не вірю в екстремальні дієтичні обмеження, такі як повна відмова від вуглеводів або цукру. Потрібно встановлювати реалістичні очікування і не відмовляти собі в рідкісних ласощах, тому що абсолютна відмова може призвести до посилення тяги до них".

Ніккі Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Нещодавно Ніккі повернулася до лікарні на ЕКГ, щоб перевірити, чи покращилася робота її серця, і сказала, що медики не могли повірити, наскільки вона схудла.

"Днями мені вдалося вдягнути бюстгальтер без утяжки, і, скажу вам, це було дивовижне відчуття", - сказала вона. "Це змусило мене усвідомити всі ті дрібниці, які я сприймала як належне".

Ніккі Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Натхненна донькою, Ніккі зважилася на сміливий крок – поділитися своєю історією схуднення в Інтернеті, навіть не підозрюючи, який резонанс вона спричинить. З кожним дописом Ніккі ділиться все більш відвертими і чесними моментами свого випробування.

Ніккі працює з тренером, який допоміг їй з'ясувати, яка їжа та фізичні вправи найкраще підходять для неї. "Зараз я зосереджена на тому, щоб покращити свою здатність ходити більш комфортно і стояти довше", - сказала вона. "Я мрію прогулюватися торговими центрами та магазинами без болю в суглобах і постійного пошуку місця, де можна присісти".

Ніккі Агуайо / Фото: instagram.com/newnikki300

Дивлячись у майбутнє, Ніккі каже, що її тіло – це постійна робота над собою. Вона сказала: "Щодня я на крок наближаюсь до своєї цільової ваги. Я знаю, що попереду ще довгий шлях, але з кожним кілограмом, який я скидаю, я починаю жити життя заново. Моє послання іншим, хто хоче повернути своє життя – ніколи не здаватися".

Нагадаємо, хлопець кинув дівчину через те, що та стала "занадто товстою". Вона втерла йому носа схудненням.

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