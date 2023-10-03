Залишила ходунки біля літака: 104-річна бабуся здійснила рекордний стрибок з парашутом – фото

104-річна жінка з Чикаго обміняла ходунки на страхову систему і парашут, намагаючись стати найстарішою людиною у світі, яка коли-небудь стрибала з парашутом.

Про це пише Chicago Tribune.

Дороті Гоффнер зустріли оплесками, коли вона благополучно приземлилася після стрибка в тандемі з висоти понад 4 км.

Дороті Гоффнер / Фото: chicagotribune.com

"Вік - це всього лише число", - сказала Гоффнер присутнім після свого рекордного семихвилинного стрибка, над сертифікацією якого компанія Skydive Chicago працює в Книзі рекордів Гіннеса.

Дороті Гоффнер / Фото: chicagotribune.com

Якщо стрибок бабусі стане офіційним, він перевершить поточний світовий рекорд найстарішого парашутиста у світі, встановлений у травні 2022 року 103-річною Ліннею Ларссон зі Швеції.

Це було не вперше, коли Дороті підіймалася в небо, щоб зістрибнути з парашутом. Шукачка гострих відчуттів зробила свій перший стрибок у віці 100 років. Якщо тоді її довелося підштовхнути, то цього разу жінка сама стрибнула донизу.

Дороті Гоффнер / Фото: chicagotribune.com

Гоффнер залишила свої червоні ходунки поряд із літаком. Її описали як "спокійну та впевнену".

Дороті Гоффнер / Фото: chicagotribune.com

У грудні їй виповниться 105 років. Очевидно, довгожителька не планує найближчим часом зменшувати темп і не втрачає часу, готуючи свій наступний подвиг у повітрі. Далі, за її словами, вона збирається здійснити політ на повітряній кулі.

Нагадаємо, чоловік проїхав велосипедом шість країн заради вступу до університету. Він їхав чотири місяці.

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