Залишився сам удома: чоловік обклеїв кожен міліметр будинку батьків подарунковою обгорткою – відео

Чоловік шокував свою матір і сестер святковим розіграшем після того, як він залишився вдома на п'ять днів.

Макс (@thatguymaks) може похвалитися понад 2,7 млн підписниками в TikTok, де він ділиться смішними моментами у своєму житті і пробує вірусні тренди.

Тепер блогер обклеїв кожен міліметр будинку своїх батьків подарунковою обгорткою. Макс купив незліченну кількість рулонів паперу, щоб запакувати кожний предмет в оселі. А почав він зі спальні сестри. Він задокументував кропіткий процес використання паперу на стінах, окремих книгах, коробках і навіть її телевізорі. Вся спальня, разом із підлогою, зайняла 20 годин роботи.

"POV: Ви залишалися вдома наодинці протягом п'яти днів", - прокоментував він ролик.

@thatguymaks 20 hours and alot of wrapping later I’m finally done! Early Merry Christmas…now just need some sleep. ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

Далі він перейшов до кухні. Макс застосував величезні аркуші паперу із зображенням Санти, сніговика та інших святкових персонажів на стінах, столах та раковині.

"92 години роботи і жодного сну пізніше. Робота закінчена, і я дійсно думаю, що це має крутий вигляд", - сказав він. "Тепер настав час побачити реакцію моєї сім'ї".

@thatguymaks 92 hours of work and no sleep later , its finished and I actually think it looks cool. Now its time for my families reaction to see what they think… ♬ ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE - BRENDA LEE

Щелепа його матері відвисла, коли вона відчинила двері до вітальні і побачила домашню трансформацію. Після того, як шок минув, вона пожартувала і пішла все роздивлятися. У сестер блогера була подібна реакція.

"Замість того, щоб розлютитися, вони сказали, що раді бачити мене", - сказав Макс.

Жарт став вірусним з більш ніж 40 мільйонами переглядів, тисячами вподобань та низкою коментарів.

Багато глядачів були приголомшені максимальними навичками пакування, визнаючи, що вони були б розлючені, якби хтось обклеїв їхній будинок папером.

Нагадаємо, громадянина Китаю звинуватили у крадіжці 23 тисяч доларів під час польоту. Він нібито обікрав трьох пасажирів.

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