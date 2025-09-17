Залишилось кілька годин: до Землі мчить астероїд розміром з хмарочос

До Землі наближається величезний астероїд, але загрози поки що немає

Астероїд 2025 FA22, розмір якого можна порівняти з хмарочосом, пролетить повз Землю вже за кілька годин. Цей космічний об’єкт, який називають «вбивцею міст», наблизиться на відстань приблизно 520 тисяч миль, що вдвічі більше за відстань від Землі до Місяця.

Про це пише Daily Mail.

Цей астероїд зараз не становить безпосередньої загрози для нашої планети, але вчені попереджають, що у майбутньому він повернеться і тоді ситуація може бути кардинально іншою.

Небезпечне наближення та майбутні загрози

Вперше астероїд 2025 FA22 був помічений астрономами у березні цього року. Через великий розмір (від 130 до 290 метрів) та регулярні зближення із Землею, він одразу потрапив до списку потенційно небезпечних об’єктів.

Якщо астероїд такого розміру впаде на Землю, він може знищити велике місто та все навколо на десятки миль, спричинити землетруси, цунамі та пожежі. Однак, Європейське космічне агентство (ESA) виключило 2025 FA22 зі свого списку потенційних загроз після точних вимірювань його курсу.

«Хоча ESA визначило, що в четвер вранці загрози для Землі немає, наближення на 520 000 миль все ще вважається „близьким підходом“ за космічними мірками», — зазначає видання.

Астероїд, що рухається зі швидкістю близько 24 000 миль на годину, пролетить повз Землю у четвер, 18 вересня, а також наблизиться до неї знову у 2089 та 2173 роках. За прогнозами, у 2173 році астероїд наблизиться на відстань 200 000 миль, що є ще ближчим підходом до нашої планети.

«Тренувальний полігон» для науковців

Ця відносно близька відстань між астероїдом і Землею дозволяє астрономам вивчати космічну породу за допомогою наземних телескопів. Також учені Європейського космічного агентства планують використати цей випадок як «тренувальний запуск» для підготовки до майбутніх загроз з боку астероїдів.

У рамках кампанії 2025 FA22 дослідники ESA вимірюватимуть його рух, яскравість та склад поверхні. Вся зібрана інформація може допомогти людству розробити методи відхилення або знищення астероїдів, які загрожуватимуть Землі зіткненням у майбутньому.

Нагадаємо, апарат NASA зібрав на астероїді пил, старший за Сонце. Нові дослідження зразків з астероїда Бенну виявили унікальні матеріали, сформовані до народження нашої Сонячної системи, та мінерали з водою, яка існувала мільярди років тому.