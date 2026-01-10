Залишили місто й ризикнули: пара купила старий будинок за $15 тисяч і почала нове життя

Пара придбала будинок в селі / © скриншот

Пара вирішила кардинально змінити спосіб життя: вони залишили міську квартиру та переїхали у село Павлівка неподалік Івано-Франківська. Тут вони придбали невеликий старий будинок без ремонту, розташований поруч із лісом, заплативши за нього $15 тисяч.

Про це пара розповіла на своєму акаунті в TikTok «Дідух home».

За словами господарів, які називають себе «пізніми міленіалами», рішення було спонтанним: досвіду в будівництві вони не мали, однак мали бажання створити власний затишний простір. Протягом пів року подружжя працює над реконструкцією і зізнається — інколи сумніви все ж виникали. Втім, вони переконані: попри значний обсяг робіт їхній вибір був правильним.

«Роботи та витрат дуже багато, але крок за кроком ми робимо це разом. То чи пошкодували ми? Абсолютно ні. Хоча обсяг робіт і коштів інколи дуже нас лякає. Та ми вже стали на цей шлях і давати задню точно не будемо», — розповіла авторка.

У TikTok під відео про переїзд швидко розгорнулася дискусія. Один з коментаторів поцікавився вартістю такого житла, зазначивши, що у його регіоні мінімальні ціни стартують з $15 тисяч за будинок у поганому стані. Автори підтвердили: саме стільки й заплатили за свою оселю разом із земельною ділянкою.

