Залишився їстівним: археологи виявили посудини з медом, якому понад 5000 років

Який справжній термін придатності меду / © pixabay.com

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Вчені визначили справжній термін придатності меду за допомогою знахідки у давньоєгипетських гробницях.

Про це пише Успіх in UA.

Так, під час досліджень у Єгипті, Греції та Грузії археологи виявили посудини з медом, яким понад 5000 років. Вражає те, що продукт залишився їстівним.

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Тож, можна сказати, що така знахідка, як і низка археологічних відкриттів, довела унікальні властивості меду — одного з найдавніших продуктів людства.

Хто ще прославився «медовими» скарбами

Однією із найгучніших історій про мед стало відкриття британського археолога Говарда Картера. 1922 року під час розкопок у Долині царів вчений знайшов серед численних скарбів герметично закриті посудини з медом, якому було теж понад 3 000 років. Вчених вразило те, що попри вік, мед не зіпсувався — він зберіг свою густу консистенцію, золотистий колір та навіть аромат. Пізніше вчені підтвердили: мед залишався хімічно стабільним і цілком придатним до споживання.

Схожі артефакти було знайдено також у давньогрецьких похованнях та грузинських курганах бронзової доби. Так, вражаюча знахідка була зроблена в Грузії, де археологи виявили глиняні глечики з медом віком понад 5 000 років. І хоч мед частково кристалізувався, але проведені хімічні аналізи довели, що його склад залишився стабільним, і продукт не став токсичним чи небезпечним.

Фахівці пояснюють, що унікальна хімічна структура меду, низький вміст рідини та висока кислотність створюють середовище, несприятливе для розвитку бактерій, грибків та інших мікроорганізмів.

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Ба більше, в продукті бджільництва міститься перекис водню — природний антисептик.

Саме завдяки цим властивостям мед є єдиним харчовим продуктом, який майже не псується за правильних умов зберігання.

Що про мед кажуть експерти з харчування

За словами харчового технолога Ірина Коваль, мед є справжнім дивом природи.

“За відсутності вологи та при зберіганні в закритому посуді він може зберігати свої властивості тисячі років», — каже вона.

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Завдяки своїм антибактеріальним властивостям мед популярний не лише в харчуванні, а й у медицині та косметології. У поєднанні з травами його використовують як природний консервант і лікувальний засіб.

Водночас дослідники наголошують: хоча мед може зберігатися десятиліттями, варто дотримуватися конкретних правил. Наприклад, тримати його в герметично закритій тарі, у темному і прохолодному місці без надлишкової вологості.

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