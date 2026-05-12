Заміна працівників ШІ обертається крахом компаній: дослідження

Штучний інтелект не замінив людей: дослідження виявило нульову рентабельність звільнень заради технологій

Штучний інтелект не виправдав покладених на нього очікувань щодо заміни найманих працівників на користь цієї технології.

Про це пише Futurism.com.

Багато великих технологічних компаній відомих брендів, таких як Meta, вже звільнили тисячі працівників на користь штучного інтелекту. Проте, як виявилося, ці звільнення не призводять до позитивних бізнес-результатів.

Дослідницька та консалтингова фірма опитала 350 керівників компаній по всьому світу, чиї компанії щорічно заробляють щонайменше 1 мільярд доларів, щоб з’ясувати, чи окупаються всі ці звільнення через штучний інтелект у реальному світі.

Перший висновок полягає в тому, що ця тенденція реальна: загалом 80 відсотків респондентів визнали скорочення штату, щоб інвестувати в штучний інтелект або автономні технології. Але вони кажуть, що не мали уявлення, чи принесе штучний інтелект якісь переваги — вони просто вірили в обіцянку автоматизації за допомогою штучного інтелекту.

Ось тут і починається цікаве. Опитування показало, що керівники, які скоротили штат, щоб інвестувати в штучний інтелект, отримали такий самий фінансовий прибуток, як і ті, хто зберіг своїх співробітників. Іншими словами, спроба замінити працівників штучним інтелектом не дає жодної помітної віддачі для цих компаній.

І що ще гірше, багато з цих компаній спеціально скоротили чисельність персоналу, щоб звільнити кошти, необхідні для технологій штучного інтелекту, тобто вони даремно пожертвували цінними інституційними знаннями та доброю волею співробітників.

Ці результати не зовсім несподівані. Дослідження минулого року показало, що штучний інтелект не забезпечує значного зростання доходів у переважній більшості компаній, які його впроваджують.

Однак не всі вважають, що всі інвестиції в ШІ приречені на зворотний ефект. Аналітик Gartner Хелен Пойтевін розповіла, що ці, здавалося б, радикальні кроки керівників можуть бути просто спробами випробувати ШІ, а не структурно перезавантажити всю компанію.

«Нам здається, що це свого роду одноразова вправа багатьох у невеликих обсягах, але не те, що означає отримання повної рентабельності інвестицій у ШІ», — сказав Пойтевін.

Тож які компанії мають збільшення прибутку від штучного інтелекту?

Опитування Gartner показало, що компанії, які використовують штучний інтелект як форму «підсилення персоналу» — тобто вони надають своїм співробітникам інструменти штучного інтелекту для підвищення ефективності, замість того, щоб повністю їх замінювати — отримують найбільші переваги.

Однак навіть ця стратегія є небезпечною: попередні дослідження показали, що більшість співробітників поки що не зацікавлені у використанні штучного інтелекту, а одне опитування показало, що 54 відсотки взагалі уникають використання власних інструментів штучного інтелекту.

Нагадаємо, інше дослідження показало, що жінки частіше, ніж чоловіки, ризикують втратити роботу через вплив штучного інтелекту.

