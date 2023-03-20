Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Замість кілера найняв агента під прикриттям: як чоловік хотів убити дружину

Замість кілера найняв агента під прикриттям: як чоловік хотів убити дружину

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
775
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Замість кілера найняв агента під прикриттям: як чоловік хотів убити дружину

Фото: nypost.com

Чоловіку тепер загрожує до десяти років за ґратами.

Чоловік із Массачусетса, США, намагався найняти кілера для вбивства своєї дружини.

Втім, через незнання попросив вчинити вбивство федерального агента під прикриттям.

Про це пише nypost.com.

Під час зустрічі у січні 2021 року з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за найманого вбивцю, 56-річний Массімо Маренгі поскаржився на те, що його дружина вимагає заборонного судового наказу проти нього. Тому він попросив "кілера" допомогти "усунути" його проблему.

© nypost.com
Фото: nypost.com

Чоловік надав агенту фотографію будинку своєї дружини та докладно розповів, як уникнути камер спостереження під час скоєння злочину. Крім того, він розповів графік роботи жінки та назвав колір, модель та номерний знак її машини.

Під час другої зустрічі Маренгі дав федеральному агенту заставу у розмірі 1500 доларів готівкою за вбивство і закликав його зробити це найближчим часом.

Тепер йому загрожує до десяти років за ґратами. Крім вироку, звинувачення у вбивстві на замовлення включає штраф у розмірі до 250 000 доларів.

© nypost.com
Фото: nypost.com

Вирок мають винести 8 червня.

Нагадаємо, у США чоловік викрав 40-річну жінку та на два місяці зачинив її у шафі. Жертві давали дуже мало їжі, не пускали до туалету та виводили з шафи лише раз на день.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
775
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація