Замість кілера найняв агента під прикриттям: як чоловік хотів убити дружину

Чоловіку тепер загрожує до десяти років за ґратами.

Чоловік із Массачусетса, США, намагався найняти кілера для вбивства своєї дружини.

Втім, через незнання попросив вчинити вбивство федерального агента під прикриттям.

Про це пише nypost.com.

Під час зустрічі у січні 2021 року з агентом ФБР під прикриттям, який видавав себе за найманого вбивцю, 56-річний Массімо Маренгі поскаржився на те, що його дружина вимагає заборонного судового наказу проти нього. Тому він попросив "кілера" допомогти "усунути" його проблему.

Фото: nypost.com

Чоловік надав агенту фотографію будинку своєї дружини та докладно розповів, як уникнути камер спостереження під час скоєння злочину. Крім того, він розповів графік роботи жінки та назвав колір, модель та номерний знак її машини.

Під час другої зустрічі Маренгі дав федеральному агенту заставу у розмірі 1500 доларів готівкою за вбивство і закликав його зробити це найближчим часом.

Тепер йому загрожує до десяти років за ґратами. Крім вироку, звинувачення у вбивстві на замовлення включає штраф у розмірі до 250 000 доларів.

Фото: nypost.com

Вирок мають винести 8 червня.

Нагадаємо, у США чоловік викрав 40-річну жінку та на два місяці зачинив її у шафі. Жертві давали дуже мало їжі, не пускали до туалету та виводили з шафи лише раз на день.

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