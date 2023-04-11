Замість лікування пішла до казино: жінку з туберкульозом очікує тюремний строк

У США жінку з туберкульозом суворо покарають за відмову від лікування.

Жінка з міста Такома, (штат Вашингтон, США), заразилася туберкульозом, але замість того, щоб ізолюватися на лікування, вона сіла на громадський автобус та відвідала казино у своєму районі. Тепер суддя видав цивільний наказ на її арешт та надав поліції повноваження затримати її.

Про це інформує Вoingboing.net.

Як повідомляється, жінка відмовилася від прийому лікарських препаратів та дотримання захисних правил, незважаючи на зусилля її рідних та департаменту з охорони здоров'я Такома-Пірс Каунті.

За даними судових документів, працівник бюро корекцій Пірс Каунті минулого місяця спостерігав за будинком жінки і побачив, як громадський автобус зупинився біля неї і вона потім відправилася в казино.

Її не бачили вдома з того часу, і родина не відповідає на запити поліції.

"Ми співпрацюємо з родиною та членами громади протягом більш як року, щоб зробити все можливе, аби переконати цю жінку приймати свої ліки та захищати себе та нашу спільноту", — зазначається в заяві департаменту з охорони здоров'я Такома-Пірс Каунті.

Раніше повідомлялося, що українці з туберкульозом можуть отримати медичну допомогу у Польщі.

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