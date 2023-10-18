Замість лікування знімала TikTok: блогерка стала невпізнанною через алергію – фото, відео

TikTok-блогерка розповіла, як ігнорувала сильну алергічну реакцію та продовжувалася знімати відео для підписників.

Про це пише nypost.com.

22-річна Шивайка С'юлал живе з більш ніж 40 алергіями, екземою та астмою.

Нещодавно вона показала тяжку алергічну реакцію із незвичайного джерела.

У ролику, який зібрав 22,9 мільйона переглядів, у молодої жінки з Кейптауна, Південна Африка, були величезні синці на обличчі та набряклі очі.

"Я не усвідомлюю, що у мене небезпечна для життя алергічна реакція", - написала вона.

Шивайка С'юлал / Фото: скриншот з відео

Жінка стверджувала, що почувалася "цілком нормально", хоча й визнала, що мала кепський вигляд і не могла нормально бачити.

Спершу Шивайка не була впевнена, що їй слід йти до лікарні, але врешті-решт вирішила звернутися по допомогу, оскільки реакція стала ще більшою. Її обличчя набрякло настільки, що технологія розпізнавання у її квартирі не змогла її ідентифікувати.

У лікарні вона пояснила, що була збентежена, тому що не їла нічого, на що в неї була алергія, і не приймала ліків, тому що не була впевнена, що їй це потрібно.

Лікар пояснив, що вона мала це зробити. С'юлал, здавалося, не турбувало все це випробування, оскільки вона отримувала уколи адреналіну в стегно та руку та крапельницю, продовжуючи записувати відео.

Шивайка С'юлал / Фото: скриншот з відео

"Лікар зайшов до мене, коли я знімала TikTok. Мені так ніяково", — прошепотіла вона в якийсь момент.

Зрештою, вона зрозуміла серйозність ситуації, оскільки медичний персонал продовжував її перевіряти.

"Страшно те, що я буквально збиралася прийняти пігулку від алергії, а потім заснути", - журилася вона. "Я думала, що занадто драматизую, але, схоже, всі тут дуже напружені".

У наступному повідомленні TikTok, опублікованому того ж дня, С'юлал розповів, що спричинило інцидент.

"Ну, я щойно дізналася, що якщо я доторкнуся до чогось, що містить арахіс, це може вбити мене", — пояснила вона. "Я була так спантеличена, тому що я не торкалася справжнього арахісу - я торкалася чогось, на чому все ще були шматочки арахісу, і після доторку протерла очі. Саме тоді я почала набрякати".

Блогерка підбила підсумок для своїх шанувальників: "Якщо сумніваєтеся, просто вирушайте до лікарні".

Нагадаємо, жінка має алергію на воду, зокрема власний піт та сльози. Вона розповіла, як живе, та показала фото.

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