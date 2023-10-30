Замість родичів найняла акторів: заміжня жінка потай влаштувала весілля ще із трьома чоловіками

Вона обдурила їх на 92 000 доларів

Заміжня китаянка найняла акторів для своїх весіль із ще трьома чоловіками, щоб обдурити їх на 92 000 доларів США.

Про це пише wionews.com.

35-річна жінка на прізвище Чжоу із провінції Цзянсу, що на сході Китаю, вступала у позашлюбні зв'язки з іншими чоловіками, коли вже була заміжня за чоловіком у законному шлюбі і до того ж виховувала дочку.

З іншими трьома "нареченими" на прізвище Ло, Чжан і Сюй, Чжоу познайомилася на роботі або на онлайн-платформах. Оскільки її законний чоловік рідко бував удома через свої справи, їй вдалося легко обдурити його.

Чжоу надала трьом майбутнім чоловікам вигадані імена та зустрічалася з ними протягом декількох місяців. Пізніше вона запропонувала їм одружитися з нею, думаючи, що зможе виманити в них величезні суми.

Збрехала про знесений будинок

Жінка вигадала історію про знесення її будинку та про те, що за законом вона вимагає залишатися самотньою, щоб отримати державну компенсацію.

Але в той же час вона казала, що хоче весільну церемонію. Вона зробила це заради подарунків та грошей.

Маючи поряд із собою безліч найнятих акторів як родичів та друзів, вона могла створити ідеальну картину свого "реального" життя. Мало того, вона також запросила цих акторів відвідати її вдома як гості наступного року.

Вона часто брехала іншим про поїздку на навчання у фірму, хоча насправді у цей момент вона розважалася з іншими чоловіками.

Фальсифікована вагітність

Чжоу вийшла за межі звичайної брехні, інсценувавши вагітність. Вона сказала одному з чоловіків, яких обдурила, що вагітна двійнятами, хлопчиком та дівчинкою.

Але незабаром вигадана історія була розкрита після того, як фальшивий лікар зустрів у лікарні ошуканого чоловіка Чжана та його матір.

Чжан перевірив біографічні дані та з'ясував, що вона перебуває у законному шлюбі. Тепер жінці загрожує щонайменше 10 років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві, враховуючи велику суму грошей, що фігурує у справі.

Нагадаємо, розгнівана колишня нареченого облила молодят фекаліями біля церкви. Вона була незадоволена тим, що чоловік її кинув та одружується з іншою.

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