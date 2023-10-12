Замість весільної сукні: наречена довела коханого до сліз одягом із часів їхнього знайомства – фото

Вона вбралася у свою шкільну форму.

У той час як чимало дівчат мріють вийти заміж у розкішній білій сукні, одна наречена вирішила відмовитися від традиційних весільних вбрань на користь своєї шкільної форми.

Про це пише nypost.com.

Китайська майбутня дружина, яка воліла не розкривати своє ім’я, створила незвичайний образ, доповнений спортивною кофтою, джинсами, чорними туфлями та волоссям, недбало зібраним у хвіст. Саме у такому вигляді вона вперше зустрілася з коханим 11 років тому у середній школі.

Після закінчення школи пара якийсь час жила у різних країнах. Велика відстань ускладнила їхні стосунки, змусивши пережити низку "труднощів", які вони щосили намагалися подолати.

Наречена одягнула на весілля свою шкільну форму / Фото: nypost.com

Сподіваючись відтворити чари їхнього кохання, сентиментальна наречена вирішила відмовитися від пишної сукні на користь шкільної форми, щоб нагадати хлопцеві, що вона все ще та сама дівчина, яка колись завоювала його підліткове серце.

Це довело її чоловіка до сліз.

"Тоді все було так знайоме, я очікував побачити її у весільній сукні; натомість мене зустріла дівчина, в яку я закохався 11 років тому", — сказав наречений у ролику в соціальній мережі, опублікованому в Douyin, китайській версії TikTok. "Мене переповнює вдячність за те, що ми дожили до цього дня".

Нагадаємо, жінка постійно носить латекс і показала, який має вигляд. Вона одягає його весь час, попри те, що її тролять.

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