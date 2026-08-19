Замок XI століття на краю 100-метрової скелі шукає нового власника: що ховається за його стінами

Замок Кастільо-де-Аркос. Фото: Anual/CC BY-SA 4.0

Реклама

В Іспанії вперше за понад сто років виставили на продаж історичний замок Кастільо-де-Аркос, розташований на краю 100-метрової скелі. Фортецю XI століття із 60 кімнатами, садами, внутрішніми двориками та панорамним видом на долину Гвадалете оцінили у 7,9 млн євро, або приблизно 6,76 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Реклама

Кастільо-де-Аркос розташований у провінції Кадіс на півдні Іспанії, неподалік площі Кабільдо. Фортеця стоїть на краю скелі, приблизно за 100 метрів над навколишньою місцевістю. Звідси видно долину річки Гвадалете та краєвиди провінції Кадіс.

Реклама

Історія Кастільо-де-Аркос почалася ще в XI столітті, коли на цьому місці звели оборонну фортецю. Через кілька століть споруда втратила своє первісне призначення: у XIV столітті її перебудували на житловий палац, який згодом став резиденцією герцогів Аркоса.

В оголошенні Sotheby’s маєток описують як давній андалузький алькасар і одну з найбільш незвичайних житлових фортець на півдні країни. Замок протягом століть залишався не лише історичною спорудою, а й місцем проживання.

Площа комплексу сягає приблизно 5300 квадратних метрів. У будівлі налічується 60 кімнат, серед яких 12 спалень і 10 ванних. Окремою частиною замку є бібліотека завдовжки 25 метрів. В інтер’єрах також збереглися склепінчасті стелі, а одна з терас виходить на навколишню долину.

Що розташовано за фортечними мурами

За стінами Кастільо-де-Аркос облаштовані внутрішні дворики та сади, які відділяють житлові приміщення від історичної частини міста.

Реклама

Значну частину відкритого простору займає великий озеленений плац із живоплотами з мирта та високими кипарисами. На території також є окремий дворик з арками.

Упродовж останніх ста років у замку проводили реставраційні роботи. Як зазначено в описі об’єкта, під час відновлення прагнули не втратити його історичних особливостей.

Нинішнім власником Кастільо-де-Аркос є маркіз Тамарон Сантьяго де Мора-Фігероа. Його родина придбала замок 1922 року, щоб уберегти споруду від руйнування. Відтоді маєток залишався у приватній власності й понад століття не виставлявся на продаж.

Тепер за історичну нерухомість просять 7,9 млн євро — близько 6,76 млн фунтів стерлінгів.

Реклама

Кастільо-де-Аркос водночас не є туристичним об’єктом із постійним доступом для відвідувачів. Через приватний статус замку його приміщення більшу частину року закриті для сторонніх. Потрапити всередину можна під час днів відкритих дверей, які проводять лише чотири рази на рік.

Решту часу туристам залишається оглядати фортецю ззовні. У відгуках відвідувачі особливо відзначають її архітектуру та розташування на скелі, хоча звертають увагу й на обмежений доступ усередину. Один із користувачів Google Reviews назвав розташування замку вражаючим, але зауважив, що приватний статус ускладнює його відвідування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мільярдер Ян Вейс придбав занепалий шотландський острів Танера-Мор приблизно за 2,2 млн доларів, а згодом вклав у його відновлення близько 135 млн доларів. Замість приватного місця для розкішного відпочинку керівник хедж-фонду взявся відроджувати занепалий шотландський острів.

Новини партнерів

Новини партнерів