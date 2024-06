Замучила совість: 99-річний пенсіонер повернув готельний рушник через 44 роки (фото)

Пенсіонер повернув готельний рушник, який він взяв помилково 44 роки тому.

Нахім Алкуре, колишній мер міста, сказав, що тепер це "величезний тягар", який звалився з його плечей. Готель планує помістити його в рамку і виставити на рецепції.

Нахім, якому зараз 99 років, випадково упакував рушник разом зі своїми речами після того, як зупинився в готелі Plaza в Колатіні, на північному сході Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1980 року. На той час йому було 55 років.

Колишній мер сусіднього міста Юна каже, що це не давало йому спокою протягом десятиліть, що минули.

Батько шістьох дітей Нахім розповів місцевим ЗМІ: "Я зупинився в готелі на тиждень, і коли розпакував валізу, зрозумів, що випадково взяв рушник. Я переїжджав декілька разів за ці роки і постійно забував про нього і не знав, де він був. Але коли він з'явився, я вирішив його повернути".

Нахім народився і виріс в місті Юна і досі живе там. Його сім'я знайшла рушник у наволочці, коли перебирала речі. Нахім вирішив повернути його, коли гостював у сина в Гуарапарі.

Нахім, його син і невістка їхали майже три години, щоб повернути річ до готелю раз і назавжди.

Коли його повернули, співробітники були здивовані і вдячні, а колишній політик відчув полегшення. Він пригадав: "Я відчув, що з моїх плечей спав величезний камінь. Співробітники готелю сказали, що цінують цей жест, подякували мені і наполягли на тому, щоб я їх сфотографував. Вони запитали, чому я так довго тримав рушник, але чесність – це чеснота, а не обов'язок. Вони згадали, що навіть не користуються більше рушниками з вибитою назвою готелю. Щоб зберегти його, вони сказали, що збираються вставити його в рамку і виставити на виставку".

Власниця готелю Марія Зелурзе розповіла місцевим ЗМІ: "Він був стурбований тим, що залишив собі рушник, і вирішив повернутися. Він був дуже схвильований. Він взяв його помилково. Він не робив цього навмисно. Він чесна людина, а це велика рідкість. Тут люди іноді беруть рушники чи покривала, але ніколи не повертають. Такого ще ніколи не було".

Рушник в рамці буде розміщено на вході до ресторану готелю.

