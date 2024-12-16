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"Занадто гаряча" жінка пожалілася, як заміжні подруги заборонили їй приходити на Різдво – фото

"Занадто гаряча" жінка пожалілася, як заміжні подруги заборонили їй приходити на Різдво – фото

"Занадто гаряча" жінка пожалілася, як заміжні подруги заборонили їй приходити на Різдво – фото

Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

Схоже, пишногруда модель цього року святкуватиме на самоті.

Бразильська модель заявила, що подруги не запросили її на різдвяну вечерю, бо вона "занадто гаряча".

Про це блогерка розповіла Need To Know.

34-річна Маріна Сміт не відчуває браку чоловічої уваги, але зараз її серце вільне. Вона стверджує, що подруги вирішили не запрошувати її на щорічне святкування Різдва, тому що вона самотня і жінки думають, що вона "вкраде їхніх чоловіків".

"Вони хвилюються, що я можу спокусити їхніх чоловіків і хлопців. Так, я красива жінка, але це не є причиною для того, щоб мене не помічали", - заявила колишня переможниця конкурсу "Міс Бумбум" із Сан-Паулу. "Хлопець однієї з моїх подруг сказав мені, що була створена група в WhatsApp і мене в ній не було. Він сказав, що в груповому чаті мої подруги обговорювали свої побоювання щодо моєї присутності на вечері. Самотність вже обмежує мої прогулянки і поїздки з друзями, тому що вони тепер ходять зі своїми партнерами. Але тепер моя самотність і краса для них – це небезпека!".

Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial / ©
Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

І попри свій сексуальний стиль, Сміт наполягає на тому, що вона ніколи б не спробувала спокусити хлопця подруги. 

"Я одягаюся, щоб почуватися добре. Проблема не в мені, а в чоловіках, які думають, що я "занадто красива, щоб бути реальною", - каже вона. "Я ніколи не загравала з їхніми партнерами. Я шаноблива жінка, особливо до їхніх стосунків. Я думаю, що це були ревнощі з їхнього боку".

Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial / ©
Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

І тепер, коли в повітрі витає недоброзичливість, вона каже, що негайно відхилила б запрошення від колишніх друзів, якби вони раптом змінили свої погляди. 

"Сподіваюся, вони не передумають і не запросять мене, тому що моя відповідь – ні! Я маю намір протистояти їм і сказати їм декілька правд. Я звикла сліпо довіряти своїм друзям, але, мабуть, вони не довіряють мені", - сказала блогерка. "Дуже шкода, бо вони втратять найкращу подругу, яку могли б мати".

Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial / ©
Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

Тож замість того, щоб влаштовувати передріздвяний галас, Маріна має намір святкувати на самоті: "Наразі я краще проведу Різдво вдома".

Нагадаємо, жінка насмішила, як її команду вигнали з ресторану під час корпоративу. Вона розповіла, що саме утнула.

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