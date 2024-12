"Занадто гаряча" жінка пожалілася, як заміжні подруги заборонили їй приходити на Різдво – фото

Бразильська модель заявила, що подруги не запросили її на різдвяну вечерю, бо вона "занадто гаряча".

Про це блогерка розповіла Need To Know.

34-річна Маріна Сміт не відчуває браку чоловічої уваги, але зараз її серце вільне. Вона стверджує, що подруги вирішили не запрошувати її на щорічне святкування Різдва, тому що вона самотня і жінки думають, що вона "вкраде їхніх чоловіків".

"Вони хвилюються, що я можу спокусити їхніх чоловіків і хлопців. Так, я красива жінка, але це не є причиною для того, щоб мене не помічали", - заявила колишня переможниця конкурсу "Міс Бумбум" із Сан-Паулу. "Хлопець однієї з моїх подруг сказав мені, що була створена група в WhatsApp і мене в ній не було. Він сказав, що в груповому чаті мої подруги обговорювали свої побоювання щодо моєї присутності на вечері. Самотність вже обмежує мої прогулянки і поїздки з друзями, тому що вони тепер ходять зі своїми партнерами. Але тепер моя самотність і краса для них – це небезпека!".

Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

І попри свій сексуальний стиль, Сміт наполягає на тому, що вона ніколи б не спробувала спокусити хлопця подруги.

"Я одягаюся, щоб почуватися добре. Проблема не в мені, а в чоловіках, які думають, що я "занадто красива, щоб бути реальною", - каже вона. "Я ніколи не загравала з їхніми партнерами. Я шаноблива жінка, особливо до їхніх стосунків. Я думаю, що це були ревнощі з їхнього боку".

Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

І тепер, коли в повітрі витає недоброзичливість, вона каже, що негайно відхилила б запрошення від колишніх друзів, якби вони раптом змінили свої погляди.

"Сподіваюся, вони не передумають і не запросять мене, тому що моя відповідь – ні! Я маю намір протистояти їм і сказати їм декілька правд. Я звикла сліпо довіряти своїм друзям, але, мабуть, вони не довіряють мені", - сказала блогерка. "Дуже шкода, бо вони втратять найкращу подругу, яку могли б мати".

Маріна Сміт / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

Тож замість того, щоб влаштовувати передріздвяний галас, Маріна має намір святкувати на самоті: "Наразі я краще проведу Різдво вдома".

