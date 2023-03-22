"Занадто гламурну" 60-річну жінку сусіди виселили з будинку: чому так сталось

У Великій Британії 60-річну колишню вчительку примусово виселили з її пляжного будинку. Жінка переконана, що це сталося через заздрість сусідів, які вважали, що "вона занадто гламурна".

Про це пише dailymail.co.uk.

60-річна Мішель Спайсер стверджувала, що її виселили з будинку на березі моря заздрісні місцеві жителі.

Вчителька на пенсії стверджує, що її виселили з пляжного будиночка вартістю 15 000 фунтів стерлінгів у Геринг-бай-Сі, Західний Сассекс, у жовтні 2021 року на тлі сварки з місцевими жителями через "антигромадську поведінку".

Фото: dailymail.co.uk

Мішель розповіла, що її стосунки з сусідами швидко погіршилися після того, як місцеві жителі почали їй заздрити. Вона стверджувала, що вони "заздрили її гламурному автомобілю та роботі моделлю". Вона стала першою за 25 років особою, яку влада примусово виселила з її помешкання.

"Я думаю, це тому, що вони заздрять мені, бо я модель і маю дуже гламурний вигляд зі спортивним автомобілем", - переконана Мішель.

Також, на думку жінки, місцеві були невдоволені, бо вона боролася за відновлення роботи громадського туалету. А ще люди почали залишати образливі записки біля її автомобіля, який, як стверджувалося, вона неправильно паркувала.

Фото: dailymail.co.uk

Представник районної ради Вортінга заявив: "Нам шкода, що до цього дійшло, але вперше за останні 25 років нам довелося вжити заходів щодо виселення одного з наших пляжних будиночків. Кількість скарг, отриманих від місцевих жителів, не залишила нам іншого вибору, окрім як визнати, що пані Спайсер порушила умови договору оренди".

Нагадаємо, дівчина заробляє 30 тисяч доларів на місяць, виконуючи дивні прохання чоловіків.

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