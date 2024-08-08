"Занадто товстий" чоловік подав на розлучення після того, як втомився платити дружині за секс

Вона хотіла грошей за те, що він був "поганим у ліжку".

На Тайвані чоловік подав на розлучення зі своєю дружиною після того, як вона зажадала, щоб він платив за секс через те, що був "товстим і поганим у ліжку".

Про це повідомляє South China Morning Post.

Чоловік на ім'я Хао одружився зі своєю дружиною Сюань 2014 року та виховував із нею двох дітей. Однак проблеми почалися за три роки після того, як його кохана обмежила секс до одного разу на місяць.

За два роки, 2019-го, Сюань взагалі відмовилася займатися з ним сексом і сказала його родичам, що він "занадто товстий" і "некомпетентний".

Розчарований чоловік подав на розлучення 2021 року, але відкликав позов після того, як вона пообіцяла попрацювати над їхніми стосунками. Хао навіть переписав їхній будинок на її ім'я.

Але незабаром після цього Сюань повернулася до своїх старих методів заборони сексу, як повідомляється, стягуючи з нього 15 доларів щоразу, коли він хотів зайнятися коханням або навіть поговорити.

Податок на секс виявився переломним моментом: Хао цього року подав на розлучення вдруге, і суддя задовольнив його на тій підставі, що їхній шлюб був "холодним і таким, що важко піддається виправленню".

До другого позову чоловік не розмовляв із дружиною протягом двох років, спілкуючись лише через програми для обміну повідомленнями.

Його дружина не хотіла розірвати їхній союз і подала апеляцію до вищого суду, але зрештою отримала відмову.

Нагадаємо, раніше розлучені люди відверто назвали "червоний прапорець", який одразу ж поклав край їхньому шлюбу. Вони поділилися своїм життєвим досвідом.

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