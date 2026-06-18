Занедбане село за 100 років повністю поглинула природа: історія та фото

Покинуте селище Талісарн / фото ілюстративне / © Pexels

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Занедбане селище у Великій Британії перетворилося на магніт для туристів. Протягом століття селище було в забутті, та не тепер. Селище Талісарн, розташоване в долині Нантлле округу Гвінед у Північному Уельсі, майже століття тому залишилося без жодного мешканця.

Напівзруйновані будівлі повністю поглинула дика природа і перетворила Талісарн на унікальну локацію. Про це пише Daily Star.

Занедбане село у Британії відновилося за сотню років

У 1927 році місцева влада ухвалила рішення про повне переселення громади — близько 2 000 жителів змушені були залишити свої домівки та переїхати до нового населеного пункту. Причиною стало розширення сусіднього сланцевого кар’єру «Доротея», навколо якого свого часу розбудували селище Талісарн.

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У XIX столітті сланцеві кар’єри Уельсу забезпечували роботою тисячі людей. Виробництво на кар’єрі «Доротея» стрімко зростало. Попри економічний успіх, підприємство постійно боролося з підтопленнями.

У 1884 році це призвело до трагедії — через раптову повінь прямо на робочих місцях загинули кілька робітників. Щоб приборкати стихію, русло місцевої річки змінили, а згодом для відкачування води встановили масивну парову машину.

Ця велетенська споруда з оригінальним обладнанням збереглася до наших днів і є однією з головних пам’яток покинутого селища.

Ще одним відомим об’єктом є садиба XVIII століття, яку люди покинули 1946 року. Зараз будівля повністю вкрита плющем і графіті та має значні руйнування.

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Сам кар’єр припинив роботу 1970 року. З того часу його підтопило, тож глибина озера подекуди доходить до 100 метрів і більше.

Фото: Тоні Харнетт

Фото: Тоні Харнетт

Сьогодні занедбане селище є частиною Сланцевого ландшафту Північно-Західного Уельсу, який включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та перебуває під охороною як історичний об’єкт. Локація приваблює численних мандрівників, дослідників та фотографів.

Місцеві краєвиди також захоплюють професійних фотографів. Збережені будівлі ніби розчиняються у столітніх хащах.

У Великій Британії розігрують будинок на колесах з джакузі

Нагадаємо, британський майстер і власник майстерні The Fat Pony Workshop Вел виставив на розіграш саморобний будинок на колесах під назвою «Val», розрахований на п’ять осіб.

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Він збудував його за три місяці під час ковіду на базі вантажівки Iveco Cargo. За допомогою лотереї з квитками вартістю всього 1 фунт стерлінгів чоловік розраховує зібрати 150 тисяч фунтів, щоб придбати нерухомість та облаштувати новий робочий простір.

Транспортний засіб має габарити 6,4 метра завдовжки та 2,4 метра завширшки, а його дерев’яний екстер’єр та інтер’єр виконані у затишному стилі рустик, що нагадує альпійське шале.

Усередині облаштовано вітальню з розкладним двоспальним ліжком, три односпальні місця, кухню з плитою, духовкою, холодильником і висувним екраном для проєктора, а також санвузол із джакузі та душем-водоспадом. За комфорт відповідають дров’яна груба й тепла підлога.

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