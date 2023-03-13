Запам'ятайте ці правила: на яких поверхнях не можна використовувати серветки з мікрофібри

Серветки з мікрофібри досить зручні та прості у використанні. Тому вони вже давно увійшли в наше щоденне життя. Їх використовують на кухні, для прибирання житла чи миття машин. Однак мікрофібра не всюди ефективна. Читайте в матеріалі ТСН.ua, де її краще не використовувати.

Серветки з мікрофібри: в чому користь

Мікрофібра допомагає чудово видалити бруд, а ще вона легко вбирає вологу і не залишає слідів. Серветки з мікрофібри мають хорошу якість і не забруднюють навколишнє середовище. Адже, їх можна використовувати без необхідності додавання додаткових хімічних засобів для прибирання.

А ще серветки з мікрофібри довго служать, більшість можна випрати і знову використовувати повторно. А це означає, що вони рідше потрапляють у контейнер для сміття, ніж інші засоби для прибирання.

Де серветки з мікрофібри використовувати не можна

Мікрофібру потрібно з обережністю використовувати для очищення скла чи дзеркал, адже є великий шанс залишити на поверхні мікротріщини, які згодом зіпсують зовнішній вигляд речі.

Якщо вже дуже хочеться використати саме мікрофібру, фахівці радять брати серветки з нетканого матеріалу. Він допоможе запобігти появі мікротріщин. Якщо ж таких під руками немає, краще замінити їх м'якою тканиною і розчином на спиртовій основі.

Серветка з мікрофібри зовсім не підходить для таких поверхонь:

дзеркало;

глянцевий фасад чи лакове покриття;

наявність дорогоцінних металів;

з міді чи срібла;

пластикові (в тому числі і окуляри з пластиковими лінзами);

дерев'яні, які були просочені маслом.

На декількох гранях серветки з мікрофібри мають абразивний ефект, тому їхнє використання схоже на роботу з дуже дрібним наждачним папером. Вони можуть залишати подряпини, які не будуть помітні спочатку, але згодом призведуть до того, що поверхня стане тьмяною.

Як правильно очищати серветкою з мікрофібри

Такі серветки для прибирання не рекомендовано використовувати у сухому вигляді. Перед очищенням будь-якої поверхні їх потрібно намочити, але не сильно. Якщо у волокнах мікрофібри накопичиться надто багато води, то вона не зможе вбирати бруд. Теплу воду також не бажано використовувати.

Проводячи по поверхні, не слід надто сильно натискати, тому що бруд і пил будуть видалятися гірше.

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