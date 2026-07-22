"Запасний Трамп" підірвав соцмережі: ким виявився загадковий двійник президента США

Дональд Трамп та його "двійник" / © скриншот з відео

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Конспірологічні теорії про існування двійника президента США Дональда Трампа стрімко набирають популярності в соцмережах. Причиною стало відео, на якому під час спілкування американського лідера з журналістами біля літака Air Force One на задньому плані помітили чоловіка, дуже схожого на Трампа.

Про це пише видання Bored Panda.

Як зазначає видання, хвиля обговорень почалася після того, як користувачі Мережі звернули увагу на чоловіка, який перебував поблизу президентського літака. Багато хто зазначив, що він мав схожий із Трампом вік, статуру та навіть був одягнений у темно-синій костюм.

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«Це, мабуть, двійник Трампа?» — написав один із користувачів. Інший пожартував: «Їх тут двоє!!?», а ще один коментатор припустив, що «Трампу потрібен двійник, щоб одна версія хапала весь спалах уваги, а інша тим часом тренувала удари в гольфі».

До обговорення долучився й американський комік Джон Стюарт, який показав відеофрагмент у програмі The Daily Show.

«Що там за тип позаду Трампа? Можна ще раз глянути? Хто це, в біса, такий? Боже мій! Це що, запасний Трамп?» — сказав він в ефірі.

Втім, як зазначає Bored Panda, пояснення виявилося значно прозаїчнішим. Чоловіком, який спричинив хвилю конспірологічних теорій, виявився Віктор Кнавс — батько першої леді США Меланії Трамп. Саме через зовнішню схожість із президентом він і став об’єктом численних жартів та мемів у соцмережах.

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Після встановлення особи чоловіка користувачі продовжили жартувати. Зокрема, один із дописувачів написав: «А, тепер зрозуміло, чому Меланія вийшла за Трампа».

За даними видання, і Меланія Трамп, і її батько перебували поруч із президентом США під час фінального матчу чемпіонату світу, після якого Дональд Трамп спілкувався з журналістами біля Air Force One.

Нагадаємо, у соцмережах набули поширення заяви фізичного терапевта Адама Джеймса щодо стану здоров’я президента США Дональда Трампа. Він стверджує, що Трамп нібито має серйозні проблеми зі здоров’ям.

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