Записка зі словами "SOS" і "Help": випадкова знахідка викликала міжнародний резонанс

Кріс Херлі та Метью Лемінг / © Mirror

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Двоє жителів ірландського Голуею — 29-річний Кріс Херлі та 39-річний Метью Лемінг — натрапили на несподівану знахідку під час поїздки на острів Інішір. Перебуваючи у відрядженні на островах Аран, вони вирішили відвідати місце, де затонуло судно “Плессі”. Але замість туристичних вражень їх чекало послання, що, ймовірно, має зв’язок із загадковим зникненням екіпажу тайванського риболовецького судна чотири роки тому.

Про це повідомляє Mirror.

Пляшка із запискою. / © Mirror

Прогулюючись берегом, чоловіки побачили скляну пляшку, запечатану воском. Як розповів Кріс виданню Mirror, спочатку вони сприйняли це за жарт і навіть хотіли віддати пляшку дитині. Але через дивний вигляд вирішили перевірити її вміст.

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Після спроб відкрити знахідку в місцевому пабі один із їхніх колег розбив пляшку. Усередині була згорнута записка, просочена вологою, із трьома англійськими словами — “Help”, “Hello” та “SOS”. Решта тексту була іншою мовою.

Записка. / © Mirror

Використавши перекладач, друзі з’ясували, що текст написано індонезійською. Повідомлення свідчило: “Будь ласка, надішліть допомогу, ми заблукали з 20 грудня. Нас тут троє, ми не знаємо назви цього острова, і ми поранені”. В кінці були також китайські ієрогліфи.

Коли знахідкою поділилися на Reddit, користувачі звернули увагу на схожість із справою судна Yong Yu Xing No. 18, яке в січні 2021 року знайшли покинутим біля узбережжя Гаваїв. Його капітаном був громадянин Тайваню, а екіпаж складався з дев’яти індонезійців. Після зникнення на судні не знайшли жодного члена екіпажу, і досі не встановлено, що з ними сталося.

Як повідомило Центральне телеграфне агентство Тайваню, корабель зник з радарів 30 грудня 2020 року. Сигналу лиха не зафіксували, і лише за кілька днів судновласник звернувся по допомогу. 1 січня 2021 року судно виявили без ознак життя на борту.

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Херлі та Лемінг передали записку до місцевої поліції. Влада підтвердила, що знахідка виглядає незвично, і пообіцяла провести розслідування. “Поки новин немає, але ми хочемо дізнатися, чи дійсно це має зв’язок із тією історією”, — сказав Кріс. — “Це останнє, чого очікуєш, коли їдеш у відрядження”.