Зараз не 2025, а 1726 рік: божевільна теорія, яка "вкрала" 300 років історії

Німецький історик стверджує, що ми живемо у 1726-му. За його гіпотезою, три століття історії просто вигадали імператори та Папа Римський, щоб підлаштувати календар під символічну дату — 1000 рік нашої ери.

Календар

Календар / © Pixabay

Навіть якщо життя сповнене таємниць, більшість із нас принаймні впевнена в одному — зараз 2025 рік. Але що, якби ми помилялися майже на три століття.

Саме це стверджує так звана гіпотеза фантомного часу — теорія змови, згідно з якою приблизно 300 років людської історії були вигадані, пише LADbible.

Автор цієї теорії — німецький історик Геріберт Ілліг. 1991 року він припустив, що події між 614 і 911 роками нашої ери ніколи не відбувалися. Нібито імператор Священної Римської імперії Оттон III, Папа Римський Сильвестр II і візантійський імператор Костянтин VII вирішили просунути календар майже на три століття вперед, щоб наблизитися до 1000 року нашої ери, який, згідно з історією, був би важливим для їхніх правлінь, оскільки вважався важливим через тисячу років після народження Ісуса Христа.

Ілліг вважав, що саме тому ми нібито зараз живемо не у 21-му столітті, а у 18-му.

Згідно з його версією, вигаданими виявилися легендарні постаті на кшталт Карла Великого, вторгнення вікінгів до Британії та навіть заснування Священної Римської імперії.

Однак історики не поділяють ентузіазму Ілліга. По-перше, у той самий період у різних частинах світу збереглися точні астрономічні спостереження та записи, що збігаються між собою — тож «пропущені» три століття було б неможливо не помітити.

До того ж ідея про змову Оттона, Сильвестра та Костянтина має логічні нестикування: за часом вони просто не могли бути сучасниками. Малоймовірно, що Костянтин VII допомагав у цій справі, враховуючи, що він помер 959 рокуі, і на той момент Папа Сильвестр II був 13-річним хлопчиком, якому залишалося чотири десятиліття до того, щоб стати Папою Римським, тоді як імператор Оттон III народився лише 980 року.

На додачу до аргументів проти цієї теорії, віра в те, що 1000 рік нашої ери буде дуже важливим роком для християнського світу, в якому, можливо, навіть відбудеться повернення Ісуса Христа, робить її малоймовірною.

Та попри все, «гіпотеза фантомного часу» залишається однією з найзапаморочливіших теорій, які змушують подивитися на історію під іншим кутом. І хоча, скоріш за все, ми все-таки не живемо в 1700-х, сама думка про «викрадені» 300 років змушує замислитись — а що ще ми приймаємо за правду просто тому, що так написано в підручниках.

Нагадаємо, вчені розкрили правду, чи дійсно ми живемо в «матриці».

