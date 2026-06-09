Заражено тисячі людей: паразит, який живиться плоттю, поширюється світом

Муха-гвинтокрил Нового Світу. Фото: Judy Gallagher/CC BY 2.0

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У США зафіксували поширення небезпечного паразита — гвинтового черв’яка Нового Світу, личинки якого живляться живими тканинами тварин і людей. Після кількох випадків у Техасі зараження вперше підтвердили й у штаті Нью-Мексико.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За данними Міністерства сільського господарства США, паразита виявили у собаки в окрузі Лі, розташованому на східному кордоні штату з Техасом. Це вже п’ятий підтверджений випадок на території США від початку року.

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Гвинтовий черв’як Нового Світу відкладає яйця в рани або інші пошкодження шкіри. Личинки з’являються вже за кілька годин і починають уражати живі тканини. Таке зараження може спричиняти важкі рани, інфекції та інші небезпечні ускладнення, а без своєчасного лікування становить загрозу для життя.

Лише за останній тиждень у Техасі підтвердили чотири випадки зараження. Першими носіями паразита стали телята. Спочатку його виявили у тритижневої тварини, а вже наступного дня ще один випадок зафіксували неподалік.

Американське міністерство сільського господарства заявляє, що продовжує розслідування та працює разом із владою Техасу, Нью-Мексико та інших штатів над виявленням нових осередків зараження й стримуванням поширення паразита.

Попри те, що цьогоріч у США зараження підтверджували лише серед тварин, у Мексиці та країнах Центральної Америки ситуація значно складніша. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC), станом на 8 червня там зареєстрували понад 2100 випадків зараження людей.

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Медики радять уважно стежити за будь-якими пошкодженнями шкіри. У регіонах ризику навіть незначні порізи рекомендують тримати чистими та закритими. Також фахівці радять використовувати засоби захисту від комах, носити закритий одяг і, за можливості, перебувати в приміщеннях із москітними сітками.

Серед ознак зараження називають рани або виразки, які довго не загоюються, кровотечу, неприємний запах із місця ураження, а також появу або відчуття личинок у рані чи поблизу носа, рота, очей і вух.

Через ризик подальшого поширення паразита кілька округів Техасу вже запровадили локальний режим стихійного лиха. Такі рішення ухвалили в округах Кінні, Джим Хогг і Ювальде, а в інших районах штату розглядають аналогічні заходи. Частина місцевих посадовців закликала президента США Дональда Трампа оголосити федеральний надзвичайний стан для залучення додаткових ресурсів.

Губернатор Техасу Грег Ебботт наголосив, що захист фермерських господарств, тваринництва та місцевої економіки від цього шкідника залишається одним із пріоритетів влади. Власників тварин закликали регулярно оглядати худобу та домашніх улюбленців і повідомляти про будь-які підозрілі випадки.

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Водночас науковці попереджають, що зміна клімату може сприяти подальшому розширенню ареалу паразита. Дослідження свідчать, що підвищення температури створює сприятливі умови для його поширення в південних штатах США, зокрема в Техасі, Флориді та Луїзіані.

Варто зазначити, що востаннє гвинтового черв’яка Нового Світу виявляли в Техасі приблизно шість десятиліть тому. До 1982 року США вдалося повністю ліквідувати цього паразита завдяки програмі зі стерилізації самців мух гамма-випромінюванням, що унеможливлювало подальше розмноження популяції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство сільського господарства США підтвердило випадок зараження гвинтовим черв’яком Нового Світу в Техасі.

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