Заразилася від пітона: з мозку жінки витягнули восьмисантиметрового черв’яка

Це перший випадок в історії, коли паразит оселився в тілі людини.

В Австралії з мозку 64-річної жінки витягнули восьмисантиметрового круглого черв’яка.

Про це пише "Yahoo!news".

Збентежені лікарі провели МРТ 64-річній австралійській жінці після того, як у неї почалися провали в пам’яті. Зокрема, вони помітили "нетипове ураження" у передній частині її мозку.

Це був восьмисантиметровий круглий черв’як під назвою "Ophidascaris robertsi", який, за словами дослідників, був звичайним паразитом в кенгуру та килимових пітонів, але аж ніяк не у людей.

"Це перший у світі випадок зараження Ophidascaris у людини", — сказав Санджая Сенанаяке, експерт з інфекційних захворювань.

Дослідники припускають, що жінка заразилася після того, як шукала їстівні кущі біля свого будинку, які, ймовірно, були заражені паразитичними личинками, що випали зі зміїними фекаліями.

Паразит, який виглядав як "струноподібна структура" на сканах мозку, був ідентифікований за допомогою тестування ДНК.

"Жінка продемонструвала терпіння та мужність у цьому процесі", - розповіли лікарі.

Доктор Сенанаяке сказав, що аскариди Ophidascaris, як відомо, заражають тварин в інших частинах світу, і ймовірно, що інші випадки будуть виявлені вже найближчими роками.

Черв'як Ophidascaris robertsi

Нагадаємо, стали відомі нові подробиці гучного скандалу, який стався в Вінницькій області. Там в тілі пацієнтки був виявлений медичний інструмент.

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