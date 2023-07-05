Заробив понад мільйон доларів: чоловік розсекретив формулу та сім разів виграв у лотерею

Багато людей мріють виграти в лотерею, і лише для деяких ця мрія стає реальністю.

Втім, деяким людям пощастило виграти в лотерею більше одного разу.

Серед них Річард Лустіг із Орландо, штат Флорида, який став мільйонером після того, як виграв сім головних призів у державних лотереях у період від 1993 по 2010 рік. Про це пише dailystar.co.uk.

Загалом виграш Річарда склав 1 052 205 доларів, серед яких джекпот у розмірі 842 152 долара, який він виграв 2002 року.

Річард Лустіг / Фото: ABC News

Але переможець лотереї стверджував, що не лише чистий успіх зробив його мільйонером. Він розповів, що "ввесь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу.

Він стверджував, що провів десятиліття, граючи в лотерею кожен день, перш ніж прославитися своїми послідовними виграшами, але в перші декілька років він не досяг великого успіху.

Обговорюючи секрети свого успіху, Річард сказав Forbes 2016 року: "Коли лотерея прийшла до Флориди, я був, як і решта: "Вау, купи лотерейні квитки, виграй багато грошей, піди на пенсію, купи велику модну яхту, що завгодно, бла бла бла". Як і всі інші, я бігав і купував безсистемно, швидко обираючи квитки, я маю на увазі купівлю квитків без плану, без методу чи ще чогось. Як і решта, я весь час програвав".

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Зрештою, Річард зрозумів, що має бути спосіб збільшити свої шанси, і щоразу, коли щось спрацьовувало, він записував це, доки залишився з формулою, якою він вигравав сім разів.

Перше правило полягало в тому, щоб триматися подалі від номерів "швидкого вибору", згенерованих комп'ютерами, які, як він стверджував, мали найгірші шанси.

"Щоразу, коли ви купуєте швидкий набір, ви отримуєте інший набір чисел, тому ваші шанси завжди будуть найгіршими у цій конкретній грі", — пояснив він.

Потім він розповів, що багато людей припускалися однієї великої помилки, яку він завжди уникав, — використання днів народження для вибору чисел.

"Якщо ви обираєте свої власні номери та граєте лише датами днів народження та річниць, ви ділите банк із 20-40 людьми", — сказав він. "Якщо ви розподілите числа по всій доріжці, ви або будете єдиним переможцем, або розділите її лише з одним або двома людьми".

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Замість швидких виборів або днів народження Річард рекомендував витратити час на вивчення "хороших" чисел, перш ніж обирати набір і дотримуватися їх щоразу, коли ви граєте, використовуючи інший набір, якщо ви граєте більше однієї карти.

"Пам'ятайте, головний приз отримує набір чисел, а не окремі числа", - зауважив він.

Ще одним ключем для його успішної формули була постійна гра. Але у своїй останній пораді він зазначив, що важливо не надто захоплюватися азартними іграми і що ви повинні витрачати лише те, що можете собі дозволити втратити.

"Встановіть бюджет того, що ви маєте намір витратити. Не піддавайтеся так званій лотерейній лихоманці", - зазначив Річард.

Нагадаємо, чоловік зірвав джекпот у 3 млн доларів та забув білет у крамниці. Стало відомо, хто забрав виграш.

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