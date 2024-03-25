Заробляла тисячі доларів та померла у 19 років: що відомо про найнижчу жінку в історії людства

Відома як принцеса Пауліна, найнижча жінка в історії виросла до 61 см.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Задовго до того, як соціальні мережі стали перетворювати людей на зірок за одну ніч, Пауліна Мустерс (Нідерланди) стала відомою в усьому світі.

Вона народилася в маленькому селі Оссендрехт, Північний Брабант, 26 лютого 1876 року. Втім, існують суперечки щодо року її народження, дехто вважає, що це був 1878 рік.

Вона була п'ятою з дев'яти дітей, народжених Анною Марією Кувенберг і теслею Міхаелем Мустерсом, який згодом стане її менеджером.

Пауліна при народженні мала зріст лише 30 см і батьки не сподівалися, що вона виживе. Вони й гадки не мали, що Пауліна не лише виживе, але й процвітатиме, і своєю славою змінить їхнє життя.

Пауліна Мустерс стоїть на руці свого менеджера Вершюрена / Фото: Getty Images

Сім'я рекордсменки не була дуже заможною. Ще до її народження батько взяв кредит на будівництво будинку, який, на жаль, згорів після удару блискавки. Не маючи грошей на перебудову, Пауліна фактично народилася в сараї, але її скромний початок був далеким від блискучого життя в шоу-бізнесі, яке вона згодом почала вести.

Ще до її першого дня народження батьки почали возити її на ярмарки в Бельгії та Нідерландах, і люди платили великі гроші, щоб побачити крихітну дівчинку. Пауліна зробила свою сім'ю багатою – настільки, що вони побудували собі величезну віллу. На ці гроші її сестер відправили до дорогих шкіл-інтернатів, а братам дали можливість вчитися.

До дев'яти років Пауліна виросла до 54,61 см і важила 1,95 кг.

Після смерті батька 1889 року, її зять Джозеф Вершюрен – чоловік її сестри Корнелії, або "Кі", як її прозвали, - взяв на себе управління її кар'єрою.

Її невеликий зріст зробив її дуже великою зіркою в усьому світі, і він взяв її в турне театрами Європи. Пауліна збирала натовпи глядачів у Лондоні, Единбурзі, Гамбурзі, Берліні та Парижі. Німецький імператор Кайзер Вільгельм II був настільки захоплений нею, що подарував їй крихітну карету, яку, швидше за все, тягнули собаки, ніж коні. Виготовлена на фабриці Якобі в Ганновері, вона мала лише 90 см заввишки. Зараз вона, на жаль, втрачена, а її останнє відоме місце розташування – оголошення про продаж в нідерландському журналі 1909 року. Під час своєї кар'єри Пауліну також приймала королева Нідерландів Емма.

Її найбільший прорив у шоу-бізнес відбувся в грудні 1894 року, коли вона поїхала до Нью-Йорка, щоб виступити в театрі Проктора на Бродвеї, де вона заробляла величезні $1000 на тиждень. Сьогодні це еквівалентно приблизно 38 000 доларів.

Лікарі застерігали Пауліну від цієї подорожі, побоюючись, що вона занадто тендітна. І, на жаль, невдовзі після приїзду вона захворіла на пневмонію та менінгіт. Вона померла на початку 1895 року у віці 19 років.

Понад 120 років потому Пауліну все ще пам'ятають у всьому світі, але особливо в її рідному місті, де незабаром має відкритися музей, присвячений їй.

Музей Den Aanwas офіційно відкриє свої двері 7 квітня, а відвідувачів чекають до кінця жовтня. Ініціатори створення музею сподіваються з'ясувати, що сталося з її каретою, а також, з якою посмертною маскою її бачили на газетному малюнку, опублікованому через рік після її смерті. Вони також дуже хочуть поспілкуватися з нащадками Пауліни, і вже розшукали декількох з них. Всіх, хто може допомогти або володіє будь-якою інформацією, просять зв'язатися з ними через веб-сайт музею.

Зараз найнижча жінка в світі – Джіоті Амге (Індія) – має зріст 62,8 см.

Нагадаємо, чоловіку зі зростом 91 см вдалося стати медиком. Мешканця Індії називають найнижчим лікарем у світі.

Читайте також: