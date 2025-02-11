Зарплата $100 тисяч, подорожі та пошук ліків: що відомо про першу вакансію фахівця з похмілля

Відкрита перша у світі вакансія головного похмільного офіцера. У багатьох людей існують свої лайфгаки, як швидко позбутися похмілля. Втім, тепер австралійці мають шанс заробляти $8000 на місяць, подорожуючи світом у пошуках найкращих ліків.

Про це пише news.com.au.

Компанія Alc-eze, що випускає харчову добавку від похмілля, оголошує конкурс на заміщення першої в історії посади головного фахівця з питань похмілля.

Успішному кандидату платитимуть $100 000 на рік, пропорційно – або $8 000 на місяць, щоб він подорожував світом, тестуючи "унікальні" та "іноді дикі" засоби від похмілля.

Дивакуваті засоби від похмілля та міські легенди випробовуватимуться на Сицилії, в Пуерто-Рико, Німеччині, Естонії, Таїланді, Японії та Шотландії.

За словами Alc-eze, ця роль не для "людей зі слабкими нервами", оскільки деякі з засобів включають в себе поїдання сушеного бичачого пеніса на Сицилії або носіння шкарпеток, просочених горілкою, в ліжку в Естонії.

"Ми, без сумніву, вважаємо, що маємо найкращий засіб від похмілля на планеті", - каже співзасновник Alc-eze Ентоні Тейлор. "Але для того, щоб залишатися на вершині, ми завжди шукаємо шляхи вдосконалення продукту або навіть створення нових продуктів. Наш новий керівник відділу боротьби з похміллям допоможе нам знайти світові тенденції, які ми зможемо дослідити разом із нашою науковою командою, щоб гарантувати, що наш продукт допоможе запобігти похміллю якомога більшій кількості людей. І хоча бичачий пеніс на сніданок може бути не найкращим рішенням, ми не залишимо каменя на камені".

Кандидати повинні мати досвід вживання алкогольних напоїв, бути старше 18 років і мати принаймні 12 місяців до закінчення терміну дії паспорта.

Успішний кандидат повинен бути "відкритою особистістю, любити подорожувати і бути в курсі всіх останніх соціальних тенденцій", оскільки він також документуватиме свій досвід в Інтернеті.

Тому на цю роль претендує той, хто комфортно почувається перед камерою і знає, як зробити так, щоб хакерство стало вірусним у соціальних мережах.

Понад 700 людей вже подали заявки на цю роль, і кількість претендентів швидко зростає з кожним днем. Мешканка Сіднея Грейс Коркері – одна з сотень австралійців, які змагаються за цю посаду. 23-річна дівчина, яка працює координаторкою цифрових медіа в рекламному агентстві, каже, що перше, що її зацікавило в цій ролі – це кількість подорожей.

"Я дізналася про це з чуток... Хтось, кого я знаю, працює на бренд, і я подумала, що мені сподобається ця можливість. Велика увага приділяється подорожам. Це все оплачується, і це робить цю роль дійсно унікальною. Це як можливість, що випадає раз у житті", - прокоментувала вона.

Початковий двомісячний пакет для обраного кандидата міститиме пропорційну зарплату в розмірі $100 тис., повністю оплачувані міжнародні подорожі, доступ до вечірок, річний запас Alc-eze та посаду C-Suite.

Новий головний виконавчий директор може також отримати бонус у розмірі $20 000, якщо виявить новий секретний інгредієнт, який додасться до засобу від похмілля Alc-eze.

Згідно з новим дослідженням Alc-eze, середньостатистичний австралієць має 39 похмільних днів на рік – більш ніж три на місяць. Дослідження також показало, що 36% австралійців зізналися, що вдаються до крайнощів, щоб вилікувати похмілля, зокрема засобів із дикорослих продуктів і нетрадиційних способів.

Нагадаємо, не так давно на мальовничий острів шукали працівника із зарплатою $31000. Шотландський фонд дикої природи шукав рейнджера на острів Ханда, де живе одна з найважливіших колоній морських птахів у Європі.

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