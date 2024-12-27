Заскочили на гарячому: депутатка закурила у парламенті під час обговорення медичної реформи – фото

Політикиня Кеті Хувінао з Боготи, Колумбія, прославилася на весь світ, коли її заскочили на курінні під час сесії, присвяченій обговоренню реформ системи охорони здоров'я.

Про це пише Daily Mail.

Камера була спрямована на президента Палати представників Хайме Саламанку, який саме збирався дати слово Кеті, щоб вона звернулася до своїх колег-законодавців під час засідання. У цей момент Хувінао вдихала дим із жовтого пристрою для вейпінгу. Зрозумівши, що її знімають, жінка випустила дим і швидко заховала вейп подалі від камери.

Потім Саламанка звернувся до конгресвумен на прізвище, яка схопила мікрофонну підставку і почала звертатися до своїх колег.

Кеті Хувінао / Фото: скриншот з відео

Хувіано визнала свою провину в тому, що не дотримувалася закону, який забороняє використання вейпів та електронних сигарет у приміщеннях.

"Я перепрошую громадян за те, що сталося на пленарному засіданні", - написала збентежена законодавиця в соціальній мережі X. "Я не приєднаюся до поганого прикладу, який зараз домінує в публічному дискурсі, і він не повториться. Будьте впевнені, що сьогодні я продовжу боротися в Палаті представників з тими ж аргументами і з тією ж суворістю, що і завжди".

Тим часом, її конкуренти поквапилися накинутися на відсутність розсудливості в діях Хувіано. "Шановна Кеті Хувінао, законопроєкт 2354 від 2024 року забороняє використання вейпів у закритих приміщеннях, таких як офіси, бари, ресторани та громадський транспорт", - написав на X Едуард Сармьєнто. "Мета – захистити некурців від впливу пари. Жодного дешевого моралізаторства, але законів треба дотримуватися".

Густаво Болівар, який очолює агентство, що виступає за соціальну інтеграцію та примирення, висміював Хувінао за те, що вона постійно голосує проти заходів, які сприяють розвитку закладів охорони здоров'я. "Мені байдуже, що вона руйнує здоров'я колумбійців, коли ми обговорюємо питання охорони здоров'я, - сказав він. Якщо конгресвумен Хувінао не дбає про руйнування свого здоров'я в розпал дебатів про охорону здоров'я, то що вона буде робити зі здоров'ям найбідніших колумбійців?".

Нагадаємо, на Миколаївщині депутат вкрав зерно, імітувавши ракетний удар РФ. Він спричинив збитки товариству на суму 23 мільйони гривень.

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