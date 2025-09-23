ТСН у соціальних мережах

Засновник успішної компанії відмовився від мільярдів: причина здивує

Мільярдер, який відмовився від багатства: історія засновника Patagonia.

Для багатьох бізнесменів потрапляння до списку мільярдерів — це вершина успіху, але для Івона Шуїнара, 86-річного засновника компанії Patagonia, це стало «одним із найгірших днів у житті».

Про це пише видання Fortuna.

У 2017 році, коли Forbes вперше включив його до клубу мільярдерів, Шуїнар відчув лише роздратування.

«У мене немає мільярда на рахунку. Я не воджу „Лексуси“. Це був політичний провал — мільярдерство існує тільки через зростаючий розрив між багатими і бідними», — цитує його книга «Dirtbag Billionaire» Девіда Джеллеса.

Шуїнар, який усе життя був скелелазом і жив дуже скромно, вирішив відмовитися від багатства. Попри вартість компанії у 3 мільярди доларів, він відмовився від продажу та виходу на біржу.

«Я не поважаю фондовий ринок. Щойно стаєш публічним, втрачаєш контроль і перетворюєшся на безвідповідальну корпорацію», — пояснив він.

У 2022 році Шуїнар разом із родиною передав компанію в траст і некомерційну організацію. Тепер близько 100 мільйонів доларів щорічного прибутку спрямовуються на боротьбу зі зміною клімату та захист дикої природи.

Таким чином, Шуїнар не лише реалізував свою мету — «роздати максимум коштів тим, хто реально рятує планету», а й викреслив своє ім’я зі списку мільярдерів.

