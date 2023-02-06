Заспокоюють нерви: які кімнатні рослини посадити у себе вдома

Щоб заспокоїти нерви ми часто виходимо на прогулянку. Однак вибратися не природу не завжди можливо. На допомогу прийдуть кімнатні рослини, які позитивно впливають на роботу нервової системи. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які саме квіти посадити вдома для того, щоб впоратися з тривогою.

Про рослини, які заспокоюють нерви, розповіли в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".

Агава

Рослина відрізняється м'яким та соковитим листям. А ще допомагає заспокоїти нервову систему, підвищити працездатність людини.

До того ж, ця кімнатна рослина може покращити настрій і побороти депресію. Також її використовують, щоб лікувати подразнення на шкірі. Тому вона є чудовим помічником.

Азалія

Цю рослину фахівці рекомендують тримати в спальні, адже вона допомагає створити в кімнаті приємну атмосферу, заспокоїти нерви та сприяє нормалізації сну.

А ще азалія заряджає позитивом, натхненням, дарує сили. Її вирощують, щоб захистити будинок від шкідників. А ще існує думка, що ця квітка допомагає очистити думки.

Троянда

Ця гарна кімнатна рослина не лише стане чудовим доповненням в кімнаті, але й відновить енергетику в будинку та допоможе вийти з депресії чи агресії.

А ще фахівці рекомендують вирощувати її, щоб створити в оселі сприятливий мікроклімат, підвищити працездатність, додати в своє життя позитиву.

Пеларгонія

Це досить популярна кімнатна рослина, яка, до того ж, відрізняється великою кількістю корисних властивостей. Насамперед, вона допомагає очистити повітря, покращити сон та позитивно впливає на нервову систему.

Існує думка, якщо понюхати квіти пеларгонії (або герані, як її ще називають у народі), то можна позбутися головного болю.

Хризантема

Кімнатна рослина, яка виділяє фітонциди — корисні речовини, що здатні очистити повітря в кімнаті від шкідливих домішок та газів. Рекомендується горщик з цією квіткою ставити на робочий стіл.

Також ця квітка допомагає покращити настрій, активізувати розумову діяльність та зарядити позитивом на весь день.

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