Застосунок для знайомств "допоміг" маніяку: як витік даних поставив під загрозу життя жінки

Сайт знайомств "злив" адресу: історія жінки, що тікала від колишнього, але знову опинилася в небезпеці / © Київська міська прокуратура

Жінка, яка змінила місце проживання, переховуючись від настирливого колишнього хлопця, зареєструвалася на сайті знайомств. Її дані злили до Мережі і колишній хлопець дізнався адресу своєї жертви.

Про це пише ВВС.

Американка Саллі розповідає, що її «екс» після розлучення просто не давав спокійно жити. Після розриву їхніх стосунків він з’являвся на роботі — і навіть у будинках її друзів. Зрештою їй довелося переїхати.

Після довгої паузи жінка нарешті вирішила знову завести стосунки. Для цього вона зареєструвалася у додатку Tea Dating Advice, який позиціонував себе як безпечний простір для жінок у світі додатків для знайомств. В новому додатку жінки могли перевіряти свою біографічну інформацію та ділитися досвідом стосунків з чоловіками, з якими вони зустрічалися.

Користувачі американського застосунку Tea Dating Advice, доступного лише в Америці, могли повідомити про одружених потенційних партнерів або сексуальних злочинців. Також можна було позначати чоловіків червоними або зеленими прапорцями та ділитися неперевіреними плітками.

Проте наприкінці липня додаток було зламано. Стався масштабний витік особистої інформації користувачів.

Витік інформації скористалися онлайн-групи мізогіністів (жіноненависників), і протягом кількох годин було створено кілька веб-сайтів для приниження жінок, які зареєструвалися.

У соціальних мережах було опубліковано дві карти, на яких зображено 33 000 позначок, розкиданих по всій території Сполучених Штатів. Побоюючись найгіршого, Саллі наблизилася до карти, шукаючи свій дім. І вона знайшла його.

Колишній партнер-переслідувач тепер може її вистежити.

«Він раніше не знав, де я живу чи працюю, і я доклала чимало зусиль, щоб це так і залишилося. Я дуже налякана», — говорить Саллі.

Для неї витік інформації вплинув на відчуття захищеності. «Я переїжджаю жити до близьких, щоб почуватися в безпеці», — каже Саллі.

BBC попередила Google про дві карти, розміщені на Google Maps, які нібито відображають місцезнаходження жінок.

Компанія заявила, що карти порушували їхню політику щодо домагань, і видалила їх. З моменту порушення понад 10 жінок подали колективні позови проти компанії, яка володіє Tea.

Речник застосунку Tea заявив, що вони «працюють над тим, щоб ідентифікувати та повідомити користувачів, чия особиста інформація була злита».

Також поширилася кількість додатків Copycat Tea для чоловіків. Проте чоловіки використовують додаток не заради власної безпеки. Натомість публікують різкі зневажливі відгуки про жінок. На записах екрану, які побачила BBC, користувачі коментують жіночу сексуальність та публікують інтимні зображення жінок без їхньої згоди в додатках.

Розрив між чоловіками та жінками?

В інтернеті витік інформації з додатку Tea називають частиною «гендерної війни» та останньою краплею в гетеросексуальних знайомствах.

У виданні зазначають, що гетеросексуальна молодь дедалі частіше відмовляється від традиційних побачень та довгострокових романтичних стосунків. Негативний досвід онлайн-знайомств посилює цю напруженість.

Дослідження Pew, проведене у 2023 році, показало, що у США понад половина жінок користувалися додатками для знайомств негативним досвідом, причому жінки частіше повідомляли про небажану поведінку чоловіків та почувалися невпевнено в цих додатках.

