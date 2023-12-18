Тепер користувачі можуть переглядати свої улюблені відео на великих екранах і бачити чітку картинку.

Застосунок ТікТок планує змінити інтерфейс та оптимізувати його під збільшені пристрої. Зокрема, йдеться про планшети та складніші ґаджети.

Про це повідомили у пресслужбі застосунку.

“Ми знаємо, що багатьом також подобається користуватися ним (застосунком, - ред.) на великих екранах і складаних пристроях. Незалежно від того, чи стежать вони за останніми кулінарними трендами чи шукають найсвіжіші футбольні моменти, ми раді повідомити, що TikTok тепер краще оптимізовано для планшетів і складних ґаджетів. Ця нова зміна пропонує повне оновлення, забезпечуючи безперебійну та візуально привабливу роботу TikTok для користувачів у всьому світі, незалежно від обраного ними пристрою”, - розповіли в компанії.

Там також додали, що тепер користувачі можуть переглядати свої улюблені відео на великих екранах і бачити чітку картинку, оптимізовані панелі навігації та підтримку орієнтації.

“В рамках цього досвіду ми плануємо продовжувати експериментувати з такими функціями, як тематичні канали, які дозволяють людям переглядати відео в різних категоріях, як-от ігри, їжа, мода та спорт. Ключові особливості оновлення”, - додали в пресслужбі застосунку.

Нагадаємо, що ВВС розкрила російську пропагандистську кампанію з тисячами фейкових акаунтів у TikTok.

Читайте також провідні новини дня: