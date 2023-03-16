Засуджений до 400 років ув'язнення чоловік вийшов на волю: чому його відпустили через 34 роки

1989 року Сідні Голмса засудили у справі про збройне пограбування.

У Флориді, США, вийшов на волю Сідні Голмс, якого засудили до 400 років в'язниці.

57-річного чоловіка визнали невинним після 34 років за ґратами.

Про це пише ladbible.com.

1989 року Сідні засудили у справі про збройне пограбування. Голмса визнали винним у тому, що він був водієм двох чоловіків, які пограбували чоловіка і жінку під дулом пістолета біля магазину у Флориді. Чоловіки також забрали автомобіль потерпілих.

Термін він відбував у головній в'язниці округу Бровард, штат Флорида. Попри те, що чоловік провів понад половину свого життя у в'язниці за злочин, якого не скоїв, Голмс ні на кого не тримає зла.

"З моєю християнською вірою я не можу ненавидіти. Просто потрібно продовжувати рухатися", - сказав він.

Фото: ladbible.com

Справу було розглянуту, коли 2020 року Голмс звернувся до відділу перевірки обвинувальних вироків прокуратури. Повторне розслідування показало, що "немає жодних доказів, які пов'язують Голмса з пограбуванням, крім неправильної ідентифікації його як підозрюваного".

Нагадаємо, в штаті Колорадо 31-річна жінка, яка зізналася в сексі з 13-річним підлітком і завагітніла від нього, не буде відбувати ув'язнення. Мати підлітка поскаржилася на "подвійні стандарти", оскільки жертва сексуального насильства – хлопчик.

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