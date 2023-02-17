Засуджений за убивство намагався втекти з в'язниці під виглядом вівці: фото

З в'язниці суворого режиму в Болівії здійснив зухвалу спробу втечі засуджений за убивство Хосе Луїс Каллісая Діас, відомий за прізвиськом Ель Арана. Він вивернув свій вовняний кожух, переліз через стіну огорожі та поповз по траві, сподіваючись, що здалеку охоронці сприйматимуть його за вівцю.

Про це повідомляє New York Post з посиланням на повідомлення адміністрації в’язниці.

В’язень сподівався на успіх своєї авантюри, оскільки того дня була мряка, крізь яку було добре видно лише його кудлате вбрання.

⭕ José Luis Callisaya Díaz, conocido como El Araña, está recluido en la cárcel de máxima seguridad San Pedro de Chonchocoro, en La Paz (Bolivia), donde cumple una pena de 15 años de prisión por homicidio.



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Однак офіцери тюремної поліції виявилися пильнішими, ніж він гадав. Засудженого до 15 років позбавлення волі чоловіка, який повз у траві, вони помітили, затримали та знову відвели до камери.

Як повідомив директор пенітенціарного закладу Хуан Карлос Лімпіас, до ув’язненого будуть застосовані дисциплінарні заходи.

Нагадаємо, у в’язниці на північному заході Сирії в понеділок після руйнівного землетрусу, який стався 6 лютого, збунтувалися ув’язнені. Принаймні 20 в’язнів, яких вважають причетними до терористичної організації “Ісламська держава” (ІД), втекли.

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