Затята 79-річна туристка відвідала всі країни світу: куди вона готова повертатися

Мандрівниця Луїза Ю, яка відвідала 193 країни світу / © Instagram-сторінка Луїза Ю

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Філіппінка Луїза Ю, якій виповнилося 79 років, завершила подорож довжиною в життя — вона побувала у кожній країні світу та поділилася своїми трьома найулюбленішими напрямками.

Про це пише Daily Mail.

Луїза Ю здійснила свою давню мрію у листопаді 2023 року, коли відвідала Сербію — останню зі 193 країн, які вона поставила собі за мету побачити.

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Історія мандрівниці розпочалася 60 років тому в містечку на острові Лейте. Саме тоді, надихнувшись голлівудськими фільмами та вестернами, які транслювалися по телевізору, вона вперше замріялася про далекі подорожі до США.

У 20-річному віці Луїза переїхала до США як учасниця студентської програми обміну. Цей досвід відкрив перед нею нові горизонти та дав поштовх до глобального пізнання світу.

Спершу мандрівки жінки обмежувалися лише територією Америки, але після того, як вона отримала «зелену карту», перед нею відкрився увесь світ.

Маючи бажання побачити якомога більше, Луїза одночасно працювала на трьох роботах, здобула ліцензію рієлтора, а згодом стала туристичною агенткою — це дозволило їй активніше відкривати для себе інші країни.

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Маршрут жінки пролягав через Гімалаї, африканські рівнини, а останнім часом вона побувала на Північному Кавказі та відвідала традиційний фестиваль Калаш у Пакистані. І навіть після завершення своєї місії Луїза продовжує захоплюватися красою нашої планети.

Коли 2023 року мандрівниця нарешті побувала у своїй останній країні — Сербії, — це дало їй змогу пригадати найяскравіші моменти багаторічного мандрівного життя. В інтерв’ю NBC Miami Луїза зізналася, що обрати одну улюблену країну дуже складно. Та все ж одна залишається для неї беззаперечним лідером: «жодна країна не зрівняється з рідними Філіппінами». До списку фаворитів туристки також увійшла Італія, яку вона назвала «красивою», та Таїланд — завдяки своїм різноманітним пейзажам.

Мандрівниця Луїза Ю / © Instagram-сторінка Луїза Ю

Цьогоріч Луїза святкуватиме 80-річчя та з нетерпінням готується до цієї визначної дати, адже має всі підстави пишатися собою.

«Я здійснила свою мрію. Я змогла купити дім самостійно. Я змогла подорожувати сама. Я просто щаслива. Я хочу подякувати всім людям, які були добрі до мене», — з вдячністю зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше мандрівник Дрю Бінскі, який відвідав усі країни на планеті, назвав найгірше у світі місто. Ним виявилося Конакрі — столиця Гвінеї.