Затишний ядерний бункер виставили на аукціон: який він має вигляд зсередини (фото)

У Великій Британії на продаж виставлено ядерний бункер, який, що дуже важливо, є вибухозахищеним, але в ньому не вистачає одного важливого компоненту для життя під землею.

Про це пише Daily Star.

Виведений з експлуатації бункер часів холодної війни поблизу Бакстона, графство Дербішир, йде з молотка як унікальний житловий простір. Химерна оселя може похвалитися такими необхідними речами, як гігантська картина ядерного вибуху на одній стіні, оксамитові штори, дров'яна піч і місце для двоспального ліжка.

Щоправда, тут немає туалету, що може стати проблемою. Об'єкт у Вормхіллі буде продано на аукціоні 26 вересня за орієнтовною ціною від 15 000 до 20 000 фунтів стерлінгів (810 000 – 1 080 000 грн). Він не пропонує багато місця для будь-якого потенційного покупця, але є досить характерним.

Ядерний бункер / Фото: SDL Property Auctions/TriangleNews

Підземне сховище було збудоване у 1950-х роках Королівським корпусом спостерігачів для порятунку співробітників у разі нападу. Його було виведено з експлуатації 1991 року.

Бункер є одним з близько 1500, побудованих за часів холодної війни, коли Британія зміцнювала свою оборону, а населення дедалі більше хвилювалося щодо ядерного потенціалу інших країн. Його описують як такий, що перебуває у "чудовому стані", але інтер'єр дещо дивний.

Люк і драбина ведуть вас на 6 метрів під землю, де ви потрапляєте до затишної кімнати-студії. Тут є кремові килими, килимок з овечої шкури, кремові оксамитові штори і двоспальне ліжко з яскравим жовтим балдахіном, а на стіні – зображення ядерного вибуху.

Поруч є багато місця для зберігання речей, зокрема похідна газова плита, електричний обігрівач і заначка пива. Електрика і світло, схоже, живляться від гігантської батареї.

Ядерний бункер / Фото: SDL Property Auctions/TriangleNews

Ознаки вказують на те, що теперішній власник може бути "виживальником" на випадок катастрофи, оскільки тут є полиця з консервованими продуктами, яких вистачить надовго під землею. Тут також є відповідна книжка для майбутнього власника – "Секретні ядерні бункери часів холодної війни". До бункерів додається оригінальний бінокль, телефон і старі схеми та інструкції, що залишилися на стінах.

Ядерний бункер / Фото: SDL Property Auctions/TriangleNews

В описі від аукціоністів SDL Property Auctions йдеться: "Фантастична можливість придбати шматочок минулої воєнної британської історії. Можливість, яка випадає раз на покоління – купити ядерний бункер, інакше відомий як Королівський спостережний пункт. Цей об'єкт був одним з багатьох, побудованих у 1950-х роках, і був призначений для забезпечення захищеного житла для трьох спостерігачів, щоб вони могли пережити ядерну атаку, вони повинні були повідомляти про ядерні вибухи і про випадання радіоактивних опадів під час ядерної атаки. Вони були забезпечені достатньою кількістю їжі і води на чотирнадцять днів, мали стаціонарний телефонний зв'язок і радіозв'язок. Більшість з цих об'єктів були виведені з експлуатації і розпродані 1993 року, і нам повідомили, що багато з них були викуплені телекомунікаційними компаніями і зараз є майданчиками для щогл мобільного зв'язку, оскільки вони були побудовані як телекомунікаційні стовпи, тож розташовані в дуже вигідних місцях. Бункер безпечний, сухий і перебуває в первісному стані, нинішній власник відремонтував і прикрасив його, щоб підготувати для нового власника. Тут є оксамитові штори від стіни до стіни, кремовий килим, застелене ліжко, дров'яна піч, комора і навіть килим, щоб зробити його максимально затишним".

Нагадаємо, знайдено найбільший бункер в Україні. Підземний тунель з відгалуженнями пролягає на глибині 30-50 м під землею і здатний витримати будь-яку атаку з повітря.

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