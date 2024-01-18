Затонулий світ: на дні океану виявили територію, де могли жити до пів мільйона людей

Під час дослідження гідролокатори на кораблях виявили високі відкоси, озера і звивисті русла річок.

Під водою біля берегів Австралії група археологів з Університету Гріффіта в Квінсленді виявила сліди колишніх річок та озер, які існували на поверхні 70 000 років тому. На цій території могло проживати від 50 до 500 тисяч людей.

Про це дослідження науковців повідомляє Live Science.

Відкриття археологів пов’язане із палеоконтинентом Сахула, що об'єднував сучасну Австралію, Нову Гвінею і Тасманію.

Головний археолог і провідний автор дослідження Касіх Норман стверджує, що ця велика ділянка континентального шельфу утворювала перехідний шлях для міграції людей з Індонезії до Австралії.

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Під час дослідження гідролокатори на кораблях виявили високі відкоси, озера і звивисті русла річок — всі умови, сприятливі для проживання людей, яких на цій території могло бути до півмільйона.

На думку науковців, вивчення затонулих континентальних шельфів може стати цінними для розуміння того, як людство адаптувалося до змін клімату і підняття рівня моря в минулому.

Вчені сподіваються, що дослідження підштовхне до подальшого вивчення археологічних аспектів затонулих земель і застосування отриманих знань до майбутніх викликів кліматичних змін.

Нагадаємо, раніше на глибині 8900 метрів у знаменитій Маріанській западині дослідники виявили новий вірус.

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