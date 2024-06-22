Затонув понад 3300 років тому: археологи знайшли найдавніший в Середземному морі корабель

Ізраїльські вчені знайшли на глибині 1,8 км і відстані 90 кілометрів від берега в Середземному морі торговий корабель. Його вважають найстарішим виявленим судном у глибоких водах регіону.

Про це пише CNN з посиланням на Ізраїльське управління старовиною.

Повідомляється, що судно помітили випадково в ході екологічного дослідження морського дна газовидобувною компанією.

"Це сенсаційне відкриття, більше, ніж будь-хто з нас міг собі уявити", – поділилася керівниця екологічної групи компанії Карніт Бахартан.

Археологи дослідили, що корабель датується XIII-XIV століттями до нашої ери – пізньою бронзовою добою.

Ізраїльські археологи виявили незвичний корабель

"Це і перший, і найстаріший корабель, знайдений у глибокій воді на сході Середземноморське, 90 км від найближчого берега", – зауважив директор відділу морської археології в Управлінні старовиною Яків Шарвіт.

Відкриття незвичне через розташування уламків корабля далеко від берега. Оскільки раніше вважалося, що в

доісторичному світі торговці плавали морем виключно від порту до порту, а не через відкриті морські простори. При цьому пасажири судна мали бачити берегову лінію.

"Корабель, який щойно виявили, змінює розуміння морських подорожей у стародавньому світі. Це сенсація світового рівня: відкриття демонструє вражаючі навігаційні здібності стародавніх людей – тих, які наважилися перепливати Середземне море без будь-якого зорового контакту з берегом", - вказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, вчені виявили скам'яні рештки маленької тварини, яка плавала в океанах Землі 478 млн років тому. Її ідентифікували як найдавнішого предка павуків, скорпіонів і мечохвостів.

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