Заварюєте чайний пакетик вдруге: ось головна помилка, яка може зіпсувати напій

Чи можна заварювати чайний пакетик двічі / © pexels.com

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Як пояснює чайний сомельє Джі Чо, повторне заварювання допустиме, однак після кількох настоювань чай поступово втрачає свій смак і аромат.

Скільки разів можна заварювати чайний пакетик

Експерт радить не використовувати один чайний пакетик більше двох разів. Тобто після першого заварювання його можна залишити для ще однієї чашки, але розраховувати на такий самий насичений смак уже не варто.

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Причина проста: у чайних пакетиках зазвичай міститься подрібнене чайне листя. Воно досить швидко віддає воді свій смак і аромат. З кожним наступним заварюванням напій стає слабшим, а після кількох разів може перетворитися практично на гарячу воду з ледь помітним присмаком чаю.

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Якщо ви все ж вирішили заварити пакетик вдруге, його можна потримати у воді трохи довше. Це допоможе отримати більш виразний смак, хоча друга чашка все одно буде менш насиченою.

Чи залежить це від виду чаю

На думку Джі Чо, правило двох заварювань стосується різних видів пакетованого чаю — чорного, зеленого та білого. Тож якщо ви звикли заварювати один пакетик три, чотири або навіть більше разів, не дивуйтеся, що напій із кожною чашкою стає дедалі слабшим.

Саме тому іноді краще взяти новий пакетик, ніж намагатися отримати насичений чай із того, який уже майже віддав увесь свій смак.

Листовий чай можна заварювати значно більше разів

Зовсім інша ситуація — з якісним листовим чаєм. На відміну від дрібно подрібненого листя в пакетиках, цілі або великі чайні листки розкриваються поступово. Через це вони довше віддають свій смак та аромат.

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За словами експерта, якісний листовий чай можна використовувати повторно до шести разів. При цьому кожне наступне заварювання може мати дещо інший смаковий відтінок.

Звісно, листовий чай потребує трохи більше зусиль: знадобиться ситечко, фільтр або заварник. Проте для тих, хто регулярно п’є чай і хоче отримати більше смаку з однієї порції, цей варіант може бути вигіднішим.

Як правильно зберігати чай, щоб він не втратив смак

Щоб чай довше залишався ароматним, важливо правильно його зберігати. Чайне листя та пакетики бажано тримати в герметичній ємності, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла.

Також не варто змішувати різні види чаю в одному контейнері. Чай легко вбирає сторонні запахи, через що аромат і смак можуть змінитися. Неправильне зберігання здатне зробити навіть якісний чай слабким і несвіжим.

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Головне правило повторного заварювання

Отже, чайний пакетик можна заварити вдруге, якщо ви хочете використати його повторно. Однак після другого заварювання він, найімовірніше, вже віддасть більшу частину смаку.

Якщо ж ви любите заварювати одну порцію чаю кілька разів, варто звернути увагу на якісний листовий чай. Він розкривається поступово та може витримати значно більше заварювань.

FAQ

Чи можна заварювати один чайний пакетик двічі?

Так, чайний пакетик можна використати для другого заварювання. Проте друга чашка буде менш насиченою, оскільки під час першого заварювання чай уже віддає значну частину смаку й аромату. Експерт радить не заварювати один пакетик більше двох разів.

Скільки разів можна використовувати чайний пакетик?

Оптимально — не більше двох разів. Після цього чай стає помітно слабшим і втрачає характерний смак. Якщо хочеться заварювати чай більше разів, краще обрати якісний листовий варіант.

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