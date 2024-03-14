Заважала спати: 103-річна бабуся без водійських прав влаштувала вночі покатеньки

В Італії 103-річна пенсіонерка каталася містом без водійського посвідчення близько першої ночі.

Про це пише Bild.

Коли стареньку зупинили, поліцейські спочатку не повірили своїм очам. У таку пізню годину вони наткнулися на, ймовірно, найстарішу порушницю правил дорожнього руху в Італії, а можливо, і в Європі. Жінка не мала дійсного водійського посвідчення, а термін дії страховки автомобіля також закінчився.

Жінку помітили лише тому, що свідки заявили до поліції, що білий автомобіль продовжував їздити центром міста після опівночі. Поліцейські нарешті змогли зупинити автомобіль, і у них не було іншого вибору, окрім як конфіскувати машину та евакуювати її.

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Але копи також виявилися справжніми джентльменами і доправили жінку додому. Втім, штраф пенсіонерці все ж довелося сплатити.

103-річна жінка розповіла, що їхала в гості до друзів, але потім втратила орієнтацію в центрі міста і блукала вулицями без жодного плану. На щастя, під час її блукань ніхто не постраждав.

До слова, в Італії діють суворі правила для водіїв старше 70 років. У березні 2023 року Комісія ЄС запропонувала, щоб ці люди або проходили самооцінку своєї придатності до керування автомобілем, або проходили медичний огляд кожні п'ять років. У багатьох європейських країнах, таких як Ірландія, Люксембург, Нідерланди та Італія, тести на придатність до водіння вже вимагаються з певного віку.

Повідомляється, що 103-річна жінка, ймовірно, була повністю придатна до водіння принаймні два роки тому, тобто в гордому віці 101 року.

Нагадаємо, у Львові пара під час комендантської години посеред вулиці зайнялась сексом. Справу кваліфікували як "дрібне хуліганство".

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