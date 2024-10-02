Заважав гучний секс: чоловік вигадливо помстився незнайомцю, який зраджував дружину з його сусідкою

Він ні про що не жалкує.

Чоловік розповів, як він викрив гучну зраду, щоб мати змогу спокійно спати.

На Reddit він розповів, що інтрижка сусідки порушувала його графік сну, тож він вирішив покласти цьому край.

"У моєї сусідки зверху вже близько чотирьох місяців роман з одруженим чоловіком. Мені було б байдуже, але через цей роман він приходить в непарні години ночі, і вони займаються сексом дуже голосно (я дуже добре чую), і це будить мене/заважає мені спати. Як мені вдалося зрозуміти, що це зрада? Він ніколи не ночував у неї, а в його машині є дитячі автокрісла", - почав свою історію чоловік.

Але це не вперше, коли у нього виникають проблеми з сусідкою, оскільки він пояснив, що 40-річна жінка влаштовує вечірки у понеділки та гучно розмовляє вночі.

"Вона повертається додому о 2-й годині ночі з роботи, ходить квартирою і голосно розмовляє телефоном. У свої 40 років вона влаштовує вечірки з 20-річними, заводить інтрижки і живе, як підліток. Я намагався поговорити з нею, як нормальна людина, про те, що мене турбує, але їй байдуже, і мені довелося залучити асоціацію, щоб припинити вечірки. Я ненавиджу її", - пожалівся він.

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Щоб почати свою помсту, він почав шукати інформацію про таємничого чоловіка – починаючи з пошуку реєстраційного номера його автомобіля.

Він сказав: "Я подивився номерний знак, знайшов адресу, пошукав за адресою і знайшов ім'я. Взяв ім'я і почав шукати в соціальних мережах. Я знайшов профілі цього чоловіка та його дружини. Я створив акаунт, написала дружині повідомлення про зраду. Я не бачив його вже декілька тижнів і сплю дуже спокійно".

Коментуючи його допис, один користувач сказав: "Із моєю удачею, дружина вигнала б його, і він би жив у сусідки". Інший юзер додав: "Ніколи не псуй сон винахідливій людині, і не будь шматком лайна, який зраджує!". Третя людина прокоментувала: "Ти зробив дружині послугу".

Нагадаємо, 25-річна дівчина похизувалася, як за сім днів переспала із сотнею першокурсників та їхніми батьками. Вона виконує свою обіцянку, яку дала студентам.

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