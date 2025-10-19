Завдяки ChatGPT жінка виграла в лотерею: який запит вона зробила

Лотерея Powerball / © Associated Press

Реклама

Мешканка американського штату Мічиган виграла 100 000 доларів у лотерею Powerball, відомій своїми часом величезними виграшами. Вона зізналася, що попросила ChatGPT згенерувати виграшні числа.

Про це повідомляє американське новинне агентство UPI .

«Я граю в Powerball лише тоді, коли джекпот величезний, а цей був понад мільярд доларів, тому я купила білет. Тоді я попросила ChatGPT надати комбінацію чисел Powerball, і саме ці числа вказала у своєму білеті», — розповіла 45-річна Теммі Карві з Вайандотта.

Реклама

Зрештою, мешканка Мічигану вгадала правильні числа для чотирьох із п’яти білих кульок, а також для червоної кульки під назвою Powerball.

Це принесло їй виграш у розмірі 50 000 доларів, який подвоївся, оскільки вона активувала опцію Power Play, яка коштує додатковий долар за кожен розіграш.

«Коли я увійшла до свого облікового запису лотереї Мічигану, я зрозуміла, що додала Power Play до свого квитка і що насправді виграла 100 000 доларів! Ми з чоловіком не могли в це повірити», — сказала вона.

Реклама

За виграні в лотерею гроші жінка планує виплатити борг за будинок і відкласти трохи грошей на заощадження.

Після того, як ця історія набула розголосу, організатори лотереї запевнили, що результати всіх розіграшів є випадковими і їх неможливо передбачити за допомогою штучного інтелекту чи інших інструментів генерації чисел.

Нагадаємо, нещодавно мешканка штату Вірджинія вперше вирішила зіграти в Powerball і теж попросила допомоги у ChatGPT для вибору чисел. Штучний інтелект підказав комбінацію, яка принесла жінці приз у розмірі $150 000.