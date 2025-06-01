Завдяки технології від Apple блогер знайшов злодія, який обікрав його ще рік тому

YouTube-блогер Lord Miles / © Соцмережа X

Реклама

Під час подорожі до Дубаї минулого року британський YouTube-блогер Lord Miles (Майлз Раутледж) став жертвою готельного злодія, який украв у нього бездротові навушники AirPods. Нарешті йому вдалося вистежити злочинця – аж у Пакистані.

Про цей випадок, який завірусився у Мережі, повідомляє NDTV.

Блогер скористався програмою Find My від Apple і виявив викрадені торік навушники у пакистанському місті Джелам.

Реклама

"Мої AirPods Pro вже більше як рік знаходяться у Пакистані. Здогадайтеся, хто наступного тижня поїде туди і поверне собі свою власність!" — написав він у своєму акаунті в Х, опублікувавши скриншот із результатами пошуку.

© Соцмережа X

Майлз тепер планує залучити місцеву владу, щоб повернути викрадені AirPods, маючи намір зняти цей процес на відео для своєї аудиторії.

«Я збираюся викликати копів та перевернути всю територію, повернути свої AirPods та зняти все це на відео. Не люблю злодюжок!" — заявив блогер у своєму наступному дописі.

Цей план викликав неоднозначну реакцію в соціальних мережах, деякі поставили під сумнів його практичність та потенційні витрати. Один користувач написав: «Хіба не було б простіше і, я думаю, дешевше просто купити нову пару?».

Реклама

Інший прокоментував: «Тож ви витратите більше грошей лише на квиток… AirPods можна отримати лише за 2% від ціни, це питання».

Третій сказав: «Чувак, ти більше ніколи не захочеш вставляти це у вуха, лол». Четвертий додав: «Майлзе, ти можеш уявити, скільки вушної сірки прилипло до AirPods? Воно того не варте».

Нагадаємо, раніше у Великій Британії 40-річного фермера Гайвела Вільямса з Уельсу визнали винним у крадіжці 73 вагітних овець.